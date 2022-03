Los retos profesionales que plantea la llegada del Metaverso Comunicae

lunes, 21 de marzo de 2022, 17:27 h (CET) Desarrollarse profesionalmente en el Metaverso será una gran oportunidad de negocio y para aprovecharlo será necesario no sólo conocer este mundo virtual, sino también otras funciones como pueden ser las transacciones entre espacios o el uso de criptomonedas. The Valley lanza el primer diploma de Metaverso para formar profesionales que conozcan todas las posibilidades que ofrece y estén preparados para integrar sus negocios en estos nuevos mundos virtuales Además de nuevos puestos de trabajo, la llegada del Metaverso obligará a los profesionales a formarse si quieren desempeñar nuevas funciones dentro de este mundo virtual. Para lograrlo, deberán conocer su funcionamiento para crear estrategias de venta que funcionen en este nuevo marketplace que está surgiendo y en el que tendrán que afrontar nuevos retos como pueden ser los intercambios entre universos y el uso de las criptomonedas y NFT’s.

Muchas compañías ya han utilizado el Metaverso para realizar acciones innovadoras, como conciertos o desfiles de moda de las marcas más prestigiosas del mundo, que han llamado la atención de los consumidores, sobre todo, de los más jóvenes y se espera que en los próximos cinco años[1] el metaverso llegue a millones de personas en todo el mundo, lo que le convierte en un escaparate inmejorable para situar marcas y lanzar negocios, pero ¿cómo saber qué formación hay que tener para adentrarnos en el metaverso?

Conocer el funcionamiento del Metaverso y ser capaces de desenvolverse en él profesionalmente abrirá un mundo de posibilidades para todos aquellos que quieran desarrollar su negocio en el mundo virtual. Además, será una plataforma de crecimiento y un medio para potenciar nuevas profesiones que ahora ni existen, por ello, desde The Valley ofrecen una formación muy completa que permitirá que sea el propio trabajador quien acabe creando su profesión dentro del Metaverso.

En unos años todas las empresas querrán contar con los mejores profesionales del metaverso y según los expertos de The Valley estos deberán estar capacitados para enfrentarse a ciertos desafíos imprescindibles para tener y ofrecer experiencias seguras y de calidad dentro del mundo virtual:

Conocer el lugar donde se realizarán los negocios del futuro Para poder desarrollar actividades de negocio dentro del Metaverso será necesario conocer el espacio y atreverte a invertir tiempo y activos en esta plataforma. Ser pioneros en la apuesta por el Metaverso permitirá crecer a la vez que crece un mundo virtual que acaba de llegar para quedarse y que será el lugar donde se producirán los negocios del mañana. Un nuevo concepto de internet tridimensional con posibilidades infinitas que amenaza con transformar los modelos de negocio digitales tal y como se conocen hasta ahora, ya que el metaverso supone una ruptura de las barreras entre el mundo real y el virtual y la confirmación de una nueva economía llena de apasionantes retos. Nuevo Marketplace requiere nuevas estrategias[2] . Uno de los principales atractivos para las marcas es que el Metaverso aspira a convertirse en un nuevo marketplace donde los consumidores podrán comprar sus productos sin moverse de casa. Esto implicará adaptar tanto el funcionamiento de los ecommerce online como las estrategias de publicidad a una nueva manera de vender y consumir. Para ello, será necesario que perfiles como Ecommerce Director, Business Development y los equipos de marketing tengan la formación necesaria para poder desarrollar estos nuevos mercados virtuales y las estrategias que garantizarán su éxito. Crear avatares que se desenvuelvan en mundos virtuales. Las marcas quieren estar presentes en el metaverso por la gran oportunidad de negocio que supone, pero para que su presencia reporte beneficios a la empresa esta no puede ser de cualquier manera. La formación sobre el metaverso para los equipos de branding y producto son indispensables para que las marcas se posicionen de manera orgánica en estos mundos virtuales, manteniendo sus valores y siendo fieles a sí mismas. Utilizar nuevos valores y activos para transacciones entre universos. En el metaverso se utilizarán diferentes criptomonedas que luego podrán ser utilizadas fuera del mundo virtual, por lo que el desarrollo de esas transacciones es clave para el comercio en el metaverso. Además, los perfiles de negocio de las empresas tendrán que conocer el funcionamiento de las finanzas dentro del metaverso y el valor de estas criptomonedas para garantizar el beneficio económico de su compañía. Asimismo, la creación de NFT como nuevos activos únicos ha abierto un mundo de intercambios y les ha dado valor a creaciones únicas dentro del mundo virtual. Nace el nuevo diploma en Metaverso de The Valley

The Valley lanza un nuevo diploma de Metaverso dirigido a cualquier profesional del área de marketing, comunicación, innovación o desarrollo de negocio para facilitarles la comprensión de este nuevo entorno en plena construcción. De este modo, se facilitará a los alumnos las habilidades y herramientas con el fin de instruirles sobre su funcionamiento, diferenciar conceptos, players y posibilidades que ofrece el Metaverso. De esta manera, los asistentes podrán generar y conocer nuevas oportunidades de negocio que posicionarán a sus empresas en una nueva dimensión gracias a una formación transversal que permitirá aportar conocimiento sobre el Metaverso desde casi cualquier profesión.

