Repara tu Deuda Abogados cancela 24.540€ en Terrassa (Barcelona) con la Ley de Segunda Oportunidad

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado otra cancelación de deuda en Terrassa (Barcelona, Catalunya). Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de Primera Instancia nº5 de Terrassa (Barcelona, Catalunya) ha dictado exoneración del pasivo insatisfecho en el caso de Mari Carmen López, que había acumulado una deuda de 24.540 euros a la que no podía hacer frente. VER SENTENCIA.





Mari Carmen, emocionada, asegura que “lo hemos pasado muy mal. Y la verdad que éste es el premio más grande que he podido tener”. La exonerada agradece la tarea de Repara tu Deuda abogados: “sois geniales, y personas muy implicadas porque durante el proceso no me habéis dejado nunca, en ningún momento. Y tengo mucho que agradeceros de por vida. Dios me ha dado la oportunidad de seguir viviendo y me ha dado la oportunidad de quitarme esa deuda que me agobiaba tanto”, afirma. “Gracias a todo el equipo, gracias a Repara tu Deuda y gracias a ellos que voy a empezar una nueva vida”, concluye. VER VIDEO





Como explican los abogados de Repara tu Deuda, “uno de los objetivos de esta legislación es acabar con la falsa premisa de que estar en una situación económica de sobreendeudamiento es culpa del concursado. Es decir, hay que acabar con el estigma social que sufren estas personas ya que, en muchas ocasiones, caer forma parte del éxito. Así lo ven en otras culturas, como en Estados Unidos, donde fue aprobada por primera vez esta legislación”.





España fue uno de los países más tardíos en incorporar la Ley de Segunda Oportunidad a su sistema judicial. Sin embargo, esta herramienta es cada vez más conocida por particulares y autónomos que han acudido a ella como tabla de salvación al bloqueo económico y muchas veces emocional que están viviendo. Hasta la fecha, han sido más de 18.000 particulares y autónomos los que han puesto su caso en manos de Repara tu Deuda Abogados para iniciar una nueva vida liberados de sus deudas. Otros países -como Italia, Alemania y Francia- en los que esta legislación lleva más tiempo vigente están tramitando más de 100.000 casos anuales.





Hay que decir que el despacho de abogados es líder en la exoneración de estas deudas al haber logrado superar la cifra de 70 millones cancelados gracias a la Ley de Segunda Oportunidad. El despacho de abogados ostenta el 100% de éxito en todos los casos en los que se cumplían los requisitos para acogerse a esta legislación.





Esta legislación permite a particulares y autónomos quedar exonerados del pago de sus deudas si demuestran que han actuado de buena fe, que han procurado un acuerdo previo para el pago a plazos de la cantidad debida, que ésta no supere los 5 millones de euros y que no se haya cometido ningún delito socioeconómico en los últimos diez años. Será un juez quien evalúe que se cumplen estos condicionantes y dicte la cancelación.





Vídeos

Ley de la Segunda Oportunidad - Mari Carmen cancela todas sus deudas - Repara tu Deuda Abogados