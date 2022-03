Ruta de la Luz retoma sus campañas sobre el terreno en 2022 con una expedición a Uganda Comunicae

lunes, 21 de marzo de 2022, 15:23 h (CET) Dentistas Sobre Ruedas, Destino Uganda, Petits Detalls y la Fundación Cione Ruta de la Luz han colaborado en una campaña optométrica que tenía lugar en las localidades de Iganga, Budondo, kakira y Jinja, en las cercanías del Lago Victoria, donde han llevado a cabo 991 revisiones visuales, y detectado 106 casos de personas que necesitan unas gafas que ahora se les van a enviar desde España, a las que hay que añadir la distribución sobre el terreno de 600 gafas pre-montadas con graduaciones estándar La Fundación Cione Ruta de la Luz retoma sus expediciones sobre el terreno, fuera de España, con el recientemente aterrizado de vuelta proyecto en Uganda.

Dentistas Sobre Ruedas (DSR), Destino Uganda, Petits Detalls y la Fundación Cione Ruta de la Luz han colaborado en una campaña optométrica que tenía lugar en las localidades de Iganga, Budondo, kakira y Jinja, en las cercanías del Lago Victoria.

Dos ópticas-optometristas, voluntarias de DSR, Mónica Muñoz y Mabel Mena, han permanecido por espacio de nueve días a finales de febrero en el país africano, con el objetivo de detectar las necesidades visuales de la población local, y corregirlas con unas gafas nuevas para quienes las necesitaran.

En siete intensas jornadas de trabajo revisaron visualmente a 991 pacientes. 106 de ellos van a necesitar gafas para corregir sus defectos refractivos. Mónica y Mabel se trajeron los datos y ahora son los talleres solidarios de la Ruta de la Luz quienes las están montando, nuevas, y exprofeso para cada caso, en España.

Llegarán de vuelta a Uganda previsiblemente a finales de marzo.

En la población infanto-juvenil, las voluntarias no encontraron prácticamente defectos visuales. Sin embargo, constataron que en los llamados “niños de la calle” revisados, existe una alta prevalencia de miopía, por lo que “sería interesante poder profundizar en sus causas con un estudio más profundo”, señala Mónica.

Entre la población adulta, las patologías que han encontrado consisten en pterigiums, cataratas, ojo seco y traumatismos sin tratar, muchas de ellas derivadas de la notable exposición al sol, del polvo derivado de la sequedad ambiental. Concretamente, las voluntarias también han detectado 142 casos de cataratas, que ahora quedan registrados para tenerlos en cuenta de cara a una futura expedición oftalmológica que más que probablemente se lleve a cabo en el mes de agosto, en colaboración con el equipo de Fundación Barraquer.

Mabel y Mónica han contado con el apoyo de Petit Detalls y Destino Uganda, que se encargaron de dar publicidad a la iniciativa a nivel local, de convocar a la población, de los traslados, e incluso de anunciarla en emisoras de radio locales y organizar la logística necesaria para las revisiones, mientras que la Fundación Cione Ruta de la Luz envió los equipos necesarios para realizar las revisiones visuales, 600 gafas pre-montadas nuevas con graduaciones estándar, 300 gafas de sol y material higiénico sanitario que fueron entregadas sobre el terreno durante la misión óptica, además de encargarse de convertir las recetas en gafas.

El éxito de organización y del trabajo parece anticipar que pueda haber, en el futuro, nuevas expediciones a la misma zona de trabajo. Petits Detalls, DSR y Destino Uganda tienen un gran poder de convocatoria y están muy involucradas con la comunidad local, algo que lo hace todo más sencillo.

“Desde mi punto de vista y después de unos días de asimilación, estoy súper contenta y orgullosa de la gran campaña que hemos realizado, han sido 7 días muy intensos con 991 revisiones. Hemos podido contar con dos ONG maravillosas, que nos han ayudado y facilitado muchísimo, tanto dentro como fuera de temas de campaña. Hemos podido conocer de primera mano las carencias en estas poblaciones tanto visuales como sociales. Nos han enseñado muchísimo de primera mano. También quiero destacar a mi compañera Mónica, trabajar con ella no es una tarea, sino un placer, este es nuestro tercer proyecto juntas, y cada día aprendo más de ella”, dice Mabel al respecto de su experiencia personal.

“Uganda ha sido una campaña con la cual hemos podido involucrar a todo nuestro alrededor, pacientes, familia, amigos, alumnos de instituto etc... Haciendo la campaña mucho más especial si cabe. Hemos vendido tazas, hemos realizado recaudación de donaciones para ambas ONGs, vamos a realizar charlas en institutos para dar a conocer la gran labor que hacen Destino Uganda y Petits Detalls. Tiene razón la gente cuando dice que África tiene algo especial, que te atrapa y hace imposible no repetir. Uganda ha sido uno de esos lugares, de los que, sin saber por qué, pero cada vez que te invade un recuerdo, te saca una sonrisa. Mabel dice que volvería una y mil veces a Uganda, y su firmo debajo, aunque creo que una parte de mi se ha quedado allí para siempre”, termina Mónica.

