El Dr. Edoardo Zeloni Magelli ha entrevistado al psiquiatra Dr. Javier Álvarez sobre una nueva psiquiatría holística

lunes, 21 de marzo de 2022, 13:34 h (CET)

Según el II Barómetro Juvenil de Salud y Bienestar de la FAD del año 2019, un 48,9 % de los jóvenes entre 15 y 29 años afirma haber tenido algún problema de salud mental en su vida. Esta cifra representa al menos a 7,3 millones de personas.

Además, otros jóvenes han manifestado que, a pesar de asistir a consulta psiquiátrica, no han experimentado una mejoría. Debido a que la medicina tradicional muchas veces no logra sus objetivos, surgió una nueva psiquiatría holística. Esta se basa en tratar a las personas como seres compuestos por mente, cuerpo y espíritu, teniendo en cuenta cómo cada una de esas partes puede afectar a la otra. Para conocer con profundidad la disciplina, el Dr. Edoardo Zeloni Magelli ha entrevistado al psiquiatra Dr. Javier Álvarez, experto en la materia.

La nueva psiquiatría holística como alternativa a la medicina tradicional La psiquiatría tradicional, por lo general, recomienda fármacos para tratar la ansiedad, estrés y ataques de pánico, entre otros trastornos mentales, el motivo es que se concentra en aspectos físicos, farmacológicos y biológicos. Sin embargo, la necesidad de dar con una alternativa radica mayormente en los efectos secundarios que causan los tratamientos.

Por esta razón, la nueva psiquiatría propone un enfoque y abordaje novedoso de la salud mental. Para esta disciplina, la mente está relacionada con el bienestar físico y también espiritual, su principal objetivo es encontrar un equilibrio entre las tres partes que componen a los seres humanos, complementando la medicación.

La práctica de estas técnicas requiere de un especialista en el área. Sin embargo, algunos de los consejos que se dan desde dicho modelo de psiquiatría consisten en formar una mejor gestión de la vida personal, esto quiere decir organizar los horarios de trabajo para no exceder ni sobreexigir. Asimismo, el descanso, el ejercicio y la meditación deben formar parte de la vida diaria. Otras prácticas que pueden ayudar a mantener la salud mental son el desapego material y el emocional.

LOS TITANES DE LA MENTE: entrevista al Dr. Javier Álvarez LOS TITANES DE LA MENTE es una serie de vídeos en los que el Dr. Edoardo Zeloni Magelli entrevista a psiquiatras y doctores sobre temas relacionados con la salud mental. El pasado 16 de marzo entrevistó al Dr. Javier Álvarez, licenciado en medicina y cirugía y doctor en medicina y filología hispánica. Este profesional trabajó como psiquiatra en el Complejo Asistencial Universitario de León. Además, es el fundador y presidente de la Asociación Nueva Psiquiatría.

La entrevista, denominada Una nueva psiquiatría holística, es la primera entrega en español, pero llegarán muchas otras, y está presentada por María José Jiménez Castillo. Los espectadores pueden disfrutarla en la cuenta de YouTube, LinkedIn y Facebook del Dr. Edoardo Zeloni Magelli.

En la conversación, se abordan temas importantes, como el cambio que debe hacerse en la psiquiatría tradicional para convertirla en un enfoque más global y humano.



