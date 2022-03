Pan de flores eco, la alternativa al pan de cada día Emprendedores de Hoy

lunes, 21 de marzo de 2022, 13:10 h (CET)

Llevar un estilo de vida saludable, además de presentar beneficios para el organismo de las personas, también ofrece ventajas para el bienestar del planeta.

Mediterranean Superfoods, una compañía líder en la preparación y distribución de alimentos saludables sin gluten, provenientes de la agricultura ecológica. Esta empresa se ha preocupado por elaborar productos libres de aditivos, hormonas, azúcares añadidos o proteinas de origen animal, sin que esto implique sacrificar el buen sabor de sus comidas. Dentro del nutrido catálogo de productos que ofrecen, se encuentra una versión ecológica del clásico pan de flores, con el cual se pueden acompañar desayunos, almuerzos o cenas, sin que las personas tengan que preocuparse por el estado de su salud o su peso a largo plazo.

Snacks tradicionales, buenos y saludables Este pan está inspirado en la clásica tostada elaborada en Francia, la cual se caracteriza por tener una textura crujiente y un sabor inigualable. Por lo general, se elabora con una base de masa de trigo sarraceno y suele utilizarse para preparar entrantes, postres o snacks. Esta nueva versión no contiene azúcar, gluten o aromas añadidos, por lo que es perfecta para personas que padecen de afecciones metabólicas tales como la diabetes o para aquellas personas que son celíacas o intolerantes al gluten.

Por su escaso contenido energético, son ideales para personas que buscan mejorar su composición corporal, reduciendo la ingesta calórica, mientras consumen un alimento delicioso, nutritivo y saludable.

Por otra parte, para disminuir los riesgos de la aparición de ciertas dolencias corporales, Mediterranean Superfoods también busca evitar el uso de conservantes en sus productos.

Asimismo, las compañías que elaboran este tipo de productos, utilizan insumos para su preparación que no generan impactos considerables en el medioambiente. Además, los embalajes con los que suelen ir envueltos, acostumbran a ser biodegradables, compostables o reciclados.

Packaging respetuoso con el medioambiente Tanto este pan como los otros productos que prepara y distribuye Mediterranean Superfoods, están empaquetados en cajas con materiales ecosostenibles, por lo que sus embalajes no afectan al medioambiente. Todos los socios de la compañía están comprometidos con la búsqueda de un modelo de negocio que sea respetuoso con el planeta y que tenga una tendencia a la economía circular, apoyándose en la idea de que lo ecológico no tiene por qué ser más costoso.

Finalmente, esta compañía de alimentaciónecológica, saludable y sin gluten invita a todas las personas a que asuman un estilo de vida saludable y respetuoso con el medioambiente. Mediterranean Superfoods espera convertirse en un aliado eficiente de aquellos que se preocupan por su bienestar, sin afectar a las generaciones futuras.



