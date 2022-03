La desconocida posibilidad de reclamar cuando un pasajero decide cancelar vuelo, por los abogados de Wings to Claim Emprendedores de Hoy

lunes, 21 de marzo de 2022, 13:11 h (CET)

Las aerolíneas cuentan con innumerables restricciones y normativas con respecto a la cancelación y el pago de indemnización por la cancelación de un vuelo. Pero uno de los detalles que pocas personas conocen es que se puede reclamar la devolución del pago cuando el pasajero decide cancelar vuelo, sin importar la razón.

Por este motivo, la asociación legal Wings to Claim se ha especializado exclusivamente en la reclamación de indemnizaciones a las compañías aéreas. En su página web, ofrece toda la información necesaria, así como el servicio profesional de abogados que se encargan de los casos más complicados.

Reclamar después de cancelar el vuelo Para planificar unas vacaciones con anticipación, la reserva de los vuelos es esencial en el momento de contar con un itinerario completo. Sin importar el tiempo que lleve hecha la reserva, existe la posibilidad de cancelar el vuelo por razones ajenas a la voluntad del pasajero, una circunstancia en la que surge la duda de cómo proceder en estos casos. Por norma general, hay muchas personas que desconocen esta información, ya que creen que al pagar el importe que exige la aerolínea, ya pierden ese dinero.

Entre los derechos del usuario, se encuentra la posibilidad de desistir de la compra de uno o más billetes de avión, después de haber realizado la reserva previamente y el pago de estos. Como lo establece la Ley de Navegación Aérea, “el pasajero puede renunciar a su derecho de efectuar el viaje obteniendo la devolución del precio del pasaje en la parte que se determine, siempre que aquella renuncia se haga dentro del plazo que reglamentariamente se fije”.

Es importante mencionar que en el momento de adquirir el vuelo o efectuar cualquier contacto de compra directo con la aerolínea, Wings to Claim brinda todo el asesoramiento necesario para recibir la indemnización con respecto a la cancelación del vuelo. Igualmente, se debe fijar en las condiciones previas de cada empresa, ya que cada una cuenta con un reglamente propio, pero en general hay posibilidad de cancelar antes de las 24 horas previas al viaje.

¿Cuáles son las condiciones de las aerolíneas? En todo caso, las compañías áreas cuentan con reglamentos altamente estrictos que generalmente no varían; sin embargo, para los expertos de la asociación de abogados, cada detalle puede ayudar a resolver las dudas y conseguir las mejores indemnizaciones avaladas por la ley.

Para conocer en su totalidad los servicios de la empresa relacionados con los problemas que se efectúan por medio de los problemas con los vuelos, la asociación de abogados cuenta con un sitio web, donde está toda la información y contacto. Se trata de un equipo de profesionales que cuenta con más de 5 años de experiencia en esta área.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.