¿Cuál es el atractivo de una inversión a largo plazo y sin comisiones con Libertex Invest?

Con los rendimientos de las cuentas de ahorro en mínimos y los bajos precios de las acciones, la inversión a largo plazo y diversificada parece la opción elegida por algunos inversores Desde que llegó la pandemia y cambió la vida de muchas personas para siempre, los mercados financieros han experimentado una gran afluencia de participantes. Curiosamente, sin embargo, estos nuevos inversores buscan un beneficio potencial, pero su objetivo no es el enriquecimiento inmediato a través del comercio apalancado y la inversión en 'memes'. Por el contrario, la mayoría de estos profesionales, predominantemente jóvenes, están optando por un enfoque de inversión a largo plazo moderado y regular, depositando sumas fijas cada mes, en un intento por hacer crecer su capital de manera sostenible y con menor riesgo.

Al detectar que la anterior tendencia se está afianzando, el bróker online Libertex, compañía galardonada con múltiples premios, decidió, hace unos meses, crear un tipo de cuenta completamente nueva, para responder a la creciente demanda de productos de inversión sin apalancamiento y de menor riesgo, para esta ola de jóvenes inversores con visión de futuro. La nueva cuenta Libertex Invest está disponible para todos los clientes minoristas de Libertex y cuenta con una gran cantidad de características únicas.

¿Qué hace que Libertex Invest sea diferente?

Una de las características más atractivas de la cuenta Libertex Invest es su modelo de comisión cero, tarifa cero; sin comisiones, sin SWAPs, sin cargos por transacción.

Para aquellos traders que buscan realizar compras regulares de acciones a largo plazo, esto podría convertirse en un gran beneficio y les ayudaría a evitar importantes costos de corretaje, que, posteriormente, pueden reinvertirse para obtener ganancias potenciales.

Los clientes de Libertex Invest tienen la opción de elegir acciones que generen dividendos. Serán acreditadas directamente en las cuentas Libertex Invest de los clientes y los inversores pueden mantenerlas durante períodos más largos sin preocuparse por las tarifas nocturnas. Libertex Invest incluye todas las grandes empresas como Amazon, Google, Apple y Tesla, con varias opciones en sectores como tecnología, automotriz, industrial, salud, entretenimiento, cannabis medicinal y agroalimentario. Esto significa que los inversores pueden crear una cartera muy diversificada, minimizando el riesgo y aprovechando, al mismo tiempo, una gran ventaja potencial.

Las condiciones de Libertex Invest

Libertex Invest solo tiene algunas restricciones sobre los tipos de inversiones que pueden ser realizadas. En primer lugar, a los usuarios de Libertex Invest solo se les permiten posiciones largas. No pueden vender en corto y no está permitido operar con los CFD de otras clases de activos de alta rotación de Libertex. Tampoco hay stop loss, take profit y otras órdenes pendientes con este producto. La idea es que estas inversiones se mantengan durante meses o incluso años y así el inversor podrá cerrar estas posiciones sin necesidad de asistencia autónoma. Por último, esta nueva cuenta de inversión no ofrece 'multiplicadores' ni apalancamiento de ningún tipo, ya que el propósito de Libertex Invest es que los inversores puedan aumentar el capital con el mínimo riesgo y no intentar multiplicar la participación inicial, en cuestión de días.

Crear fondos de ahorro con Libertex Invest

Actualmente las acciones de crecimiento más demandadas de 2020-2021 se han corregido en más del 50%, es un momento apropiado para comenzar a construir un fondo de ahorro. Y con esta oportunidad de inversión sin comisiones, incluso los inversores diarios más comprometidos pueden optar por reservar una cantidad cada mes para cuando sea necesario.

Según los responsables de Libertex: "Parece que los rendimientos de las cuentas de ahorro se mantendrán muy por debajo de la inflación en el futuro previsible, por lo que una inversión bien diversificada en acciones de calidad puede ser una decisión apropiada y más aún cuando las empresas de calidad están disponibles a precios bajos. Dicen que el mejor momento para invertir a largo plazo siempre es ayer y el siguiente mejor es ahora, pero con los descuentos masivos de hoy en acciones de alto crecimiento, probablemente no ha habido un mejor momento desde hace unos años".