Pablo Pineda lanza un alegato por la inclusión laboral de las personas con síndrome de Down

De las 35.000 personas con síndrome de Down que viven en España, 23.000 están en edad laboral, pero solo el 7% están ocupadas. Pineda, embajador de la Fundación Adecco y primer diplomado europeo con síndrome de Down, protagoniza, junto a otras cuatro personas con trisomía 21, la campaña de sensibilización que la Fundación Adecco, con el apoyo de más de 30 empresas comprometidas, lanza en el Día Mundial del Síndrome de Down y que puede visibilizarse en el siguiente enlace diamundialsindromedown.org Hoy, 21 de marzo, se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down, un marco en el que la Fundación Adecco, con el apoyo de más de 30 empresas comprometidas (ver listado al final) ha querido aprovechar para lanzar un mensaje de sensibilización con el objetivo de impulsar el empleo de las personas con trisomía 21, como el factor por excelencia de inclusión social.

Esta iniciativa es fruto de la misión social #EmpleoParaTodos de la Fundación Adecco, cuyo objetivo es favorecer el acceso a un puesto de trabajo de las personas que lo tienen más difícil en nuestra sociedad.

Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco ha destacado que “a pesar de los importantes avances acontecidos en los últimos años, las personas con discapacidad intelectual, y concretamente aquellas con síndrome de Down, se enfrentan a un doble estigma que merma sustancialmente sus oportunidades de empleo. Mediante esta campaña de sensibilización queremos invitar a la reflexión y contribuir a combatir los prejuicios y el desconocimiento como los grandes desencadenantes de discriminación sociolaboral”.

Infrarrepresentados en el ámbito laboral

En diciembre de 2011 la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 21 de marzo como el Día Mundial del Síndrome de Down en reconocimiento y apoyo a estas personas singularmente afectadas por dificultades de inclusión sociolaboral. La fecha se escogió debido a que se trata del día 21 del mes número tres, lo que simboliza la trisomía del cromosoma 21, que da lugar al síndrome de Down: una condición que se traduce en discapacidad intelectual, entre otras características. Se calcula que en España hay unas 35.000 personas con este síndrome. En los últimos años, los avances sociales y médicos han conseguido mejorar tanto su calidad de vida como su inclusión sociolaboral, pero el camino a recorrer es aún de gran magnitud. Así de las 35000 personas con síndrome de Down que viven en España, 23.000 están en edad laboral y se calcula que solo el 7% de ellas está trabajando. En otras palabras: las personas con síndrome de Down continúan infrarrepresentadas en el ámbito laboral, especialmente en empresa ordinaria.



“Creo que es un gran error desaprovechar el talento de las personas con síndrome de Down, ya que podemos aportar gran valor a las empresas al ver reforzadas habilidades como la empatía, la expresión de las emociones o el optimismo. Es ahí donde hay que poner el foco y no en la capacidad intelectual, ya que ésta no define ni determina nuestro valor profesional”- destaca Pablo Pineda, embajador de la Fundación Adecco y primer diplomado europeo son síndrome de Down. Asimismo, subraya que “hoy en día valores como el respeto, la tolerancia y el valor de la diferencia han adquirido gran protagonismo en las empresas en el marco de sus políticas de diversidad, equidad e inclusión. Las personas con síndrome de Down aportamos gran riqueza humana en este sentido”.

Pablo Pineda y su alegato por la inclusión laboral

Con la mirada adulta de una persona que ha trabajado durante décadas por la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad, Pineda insta a las empresas y a quienes trabajamos en ellas a “perder el miedo a lo desconocido” y dar más oportunidades a las personas con síndrome de Down. Junto a Natalia, Pablo, Marieta y Álex, otras cuatro personas con trisomía 21 de diferentes edades, ha protagonizado un alegato en el que se visibiliza cómo las personas con síndrome de Down siguen afrontando grandes desigualdades, pero en realidad también quieren estudiar, trabajar y ser independientes.

La campaña puede visualizarse en el siguiente enlace diamundialsindromedown.org

Cantera de Talentos: hacia el empleo de las personas con síndrome de Down

Gracias al apoyo de las más de 30 empresas comprometidas se apoyará, con el importe recaudado de la iniciativa, la Cantera de Talentos, una escuela de formación y encuentro social dirigida al empoderamiento de las personas con síndrome de Down. Este espacio ha sido diseñado para potenciar su empleabilidad, a través del entretenimiento de competencias básicas.

Los participantes asistirán durante un año a talleres, dinámicas y actividades (sociales, educativas, formativas y prelaborales) diseñadas por profesionales y personas expertas en inclusión sociolaboral de la Fundación Adecco en las que se involucrarán, además, voluntarios de empresas colaboradoras.

Empresas comprometidas

A continuación, se exponen las empresas que han apoyado esta campaña de sensibilización:

ALTAMIRA

ALTEN

American Express

ARTHREX

AYTOS

BAHIA DE BIZKAIA GAS SL

Bankinter

BBVA

BBVA NEXT

Benecke - Kaliko

Bildu Lan Maquinaria Especial

BOOMERANG TV

CAJA RURAL CENTRAL

Cisco

COMELSA

CULMIA DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.L.

DAIMLER

Emerson Process

ENAGAS

GEDIA

GENERALI

Gloval valuation

GRUPO TRIGO

JD SPAIN SPORTS FASHION 2010

Magotteaux Navarra

REE

S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA

SMURFIT KAPPA NERVION

SPRINTER MEGACENTROS DEL DEPORTE

Sunsundegui

TALGO

Teradata Iberia

THOMSON REUTERS