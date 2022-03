Las ventajas de utilizar jabón natural para la lavadora, con Origen Local Emprendedores de Hoy

Lavar la ropa es una de las tareas cotidianas que se hacen, prácticamente a diario, en casa. Sin embargo, para ello, se suelen utilizar detergentes convencionales, ignorando por completo que estos perjudican directamente a las especies que viven en los medios acuáticos y hacen que la depuración y potabilización del agua sea más cara y compleja.

Estos impactos ambientales no son considerados por la mayoría, razón por la cual nace la marca Origen Local, cuyo concepto está relacionado con establecer una relación respetuosa entre los seres humanos y su entorno. En su tienda online,ofrece varios tipos de jabón natural para la lavadora, aptos para la preservación del medioambiente y para la salud de las personas.

Impactos negativos para el medioambiente del uso de detergentes convencionales Los detergentes para lavar la ropa tienen compuestos químicos con fórmulas bastante complejas, sin mencionar los ingredientes que realizan la acción limpiadora en sí llamados surfactantes. Uno de los impactos negativos es la no biodegradación de sus ingredientes en el agua, siendo los surfactantes los más tóxicos. Estos cambian la solubilidad de las grasas y las proteínas y, en consecuencia, alteran el funcionamiento de las membranas celulares de los animales de la vida acuática.

Muchos fabricantes de detergentes utilizan el adjetivo “biodegradable” como parte de su perfil comercial, sin embargo, en muchos casos, esto significa que los productos están ajustados de acuerdo a lo que la ley establece, más no están enfocados en lo que requiere realmente la salud de las especies marinas. Además, los productos químicos también afectan las propiedades del agua de los ríos, lo cual implica que, de seguir con esta práctica de forma recurrente, se tendrían que utilizar productos muy costosos para potabilizar el agua.

Beneficios de utilizar jabón natural para la lavadora Los jabones naturales para la lavadora tienen una acción limpiadora bastante similar a los detergentes convencionales, con la gran ventaja de no ser invasivos para la salud de las personas ni para el medioambiente.

La tienda online Origen Local ofrece jabones naturales a base de aceite ecológico de oliva y de girasol que funcionan para todo tipo de prendas, incluidos los tejidos delicados u orgánicos. También son aptos para la ropa de bebés, ya que su fórmula es hipoalergénica y puede ser utilizado en las prendas de quienes presenten una alta sensibilidad a los químicos. Estos jabones no están testados en animales y tampoco contienen componentes de origen animal, de modo que también resulta apto para las personas veganas. Vienen en diferentes presentaciones, permitiendo a los clientes seleccionar la que más se ajuste a sus necesidades. Todos son elaborados en España, resaltando la labor de los emprendedores locales que se preocupan por la preservación del medioambiente.



