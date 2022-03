Estos son los trucos para cuidar las prendas en el cambio de armario de primavera Comunicae

lunes, 21 de marzo de 2022, 13:31 h (CET) Tintorería Olimpia se hace eco de la información aportada en Glamour sobre el cuidado de la ropa para el cambio de primavera a invierno Tintorería Olimpia, una tintorería en Sevilla con servicio de lavandería en Sevilla, se hace eco de la información aportada en el portal de moda Glamour sobre el cuidado de prendas delicadas de invierno. Las prendas de cashmere o de lana merino, entre otras, requieren cuidados especiales en su lavado y secado para mantenerse como al momento de la compra para la siguiente temporada de otoño-invierno.

El comienzo de la primavera está a la vuelta de la esquina y con ella llega el cambio de armario de invierno a primavera. Las prendas en tonos neutros y oscuros con telas gruesas pasarán a un tercer plano en el armario para que las telas ligeras, con estampados y llenas de color sean las protagonistas. Los jerseys y cardigans de cashmere y lana merino, tan en tendencia durante la pasada temporada, requieren un lavado, secado y cuidado especial para mantenerse en un estado óptimo.

Estas prendas deben ser lavadas a mano y, en muchas ocasiones, lavadas en seco o por zonas de lavado. Para que el efecto sea el deseado es recomendable el uso de servicios de profesionales para el cuidado de prendas en su lavado. Una vez estén limpias, estas prendas deben guardarse dobladas y sin perchas para que no se deformen debido al peso del tejido. Además, productos como antipolillas son recomendables para evitar roturas en el tejido.

Por otro lado, antes de organizar el armario de nuevo, las prendas de primavera y verano deben pasar por un lavado para evitar manchas u olores ocasionados durante el almacenaje en los meses más fríos del año. Es importante revisar que no haya manchas de humedad en los tejidos. Las prendas que requieren un lavado especial, como trajes de flamenca, trajes de penitentes u otros vestidos para eventos primaverales, es recomendable usar tintorerías para un lavado profesional.

