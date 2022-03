Wuti Eyelash, el producto que garantiza unas pestañas largas y naturales Emprendedores de Hoy

Los especialistas en moda coinciden en que, durante este año, seguirán siendo tendencia las cejas más pobladas. En las pasarelas y las revistas de moda, el aspecto natural es lo que prevalecerá.

Se llevarán tupidas, simétricas y peinadas hacia arriba, dependiendo de la forma de cada rostro.

En cuanto a las pestañas, se seguirán llevando largas, hasta tal punto que, para aquellas que quieran un look más impactante, se añadirán extensiones. Para las que deseen una apariencia larga más natural, podrán optar por productos de tecnología avanzada con los que lograrán una mayor longitud y forma.

Sérum para el crecimiento de cejas y pestañas de la marca Wuti Eyelash La firma Saw Palmetto es una cadena de tiendas físicas y virtuales que importa productos avanzados de belleza, especialmente champús y lociones para el cabello. Uno de los artículos de temporada es el sérum para el crecimiento de cejas y pestañas de la marca Wuti Eyelash. Se trata de una fórmula fabricada a base de la flor de la plantaSakura, conocida también como la cereza japonesa.

Según sus fabricantes, este producto es muy efectivo, pues ayuda al crecimiento de las cejas, acelerando el proceso hasta en un 18 %. Esto se consigue porque es un complejo que incluye, entre sus ingredientes, el aceite Tusubaki. Este elemento contribuye a la producción de colágeno, además de nutrir e hidratar las pestañas.

Tusubaki o Tsubaki es un arbusto asiático que se da fundamentalmente en Japón. Es de hoja perenne durante todo el año y tiene una flor de tonalidades que van de rosadas a rojo intenso. El aceite que se extrae de la flor tiene propiedades antioxidantes que han sido aprovechadas durante siglos sobre el rostro, el cabello y el cuerpo.

Modo de empleo del sérum Wuti Eyelash El sérum de crecimiento para cejas y pestañas Wuti Eyelash se aplica dos veces al día antes de maquillarse y su tiempo de uso va a variar. Siempre dependerá de como responda cada persona al tratamiento. Su uso no genera molestias porque no deja una sensación grasienta.

Según la empresa que lo manufactura, el producto ha sido sometido a varias pruebas científicas y han confirmado su efectividad. Al usarlo durante 4 semanas seguidas se podrán notar los cambios, tanto en las cejas, como en las pestañas. Los ingredientes de este producto han estado vinculados desde hace siglos a los rituales de belleza de las geishas.

Saw Palmetto informó que tiene el producto disponible tanto en sus locales físicos como en su tienda virtual. Además, lo comercializa en las plataformas de Amazon, Ebay y Aliexpress. Forma parte de la gama de productos de uso especializado para atender distintos problemas capilares y tener siempre una apariencia saludable.



