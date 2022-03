Gestionar el trámite para conseguir la residencia en Europa por asilo

Generando una gran preocupación al mundo entero, el continente europeo vive momentos muy difíciles en la actualidad.

La invasión de Rusia a Ucrania es un conflicto histórico en pleno siglo XXI de la forma más cruel, cobrando, hasta el momento, más de 2.000 civiles muertos en territorio ucraniano a causa de los ataques de las fuerzas militares rusas.

De acuerdo a las cifras recientes de ACNUR, más de 2 millones de ucranianos dejaron sus casas, buscando cobijo en un país que les dé una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. Para estas personas, la solicitud de asilo y protección internacional es una opción viable y el equipo de GLC Abogados puede asesorar acerca de los trámites para lograr tener la residencia en España.

Una opción para los ucranianos: el asilo y la solicitud de protección internacional La respuesta es sí. Según ACNUR, y de acuerdo con el artículo 1.A.2 de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1952, tienen derecho al asilo todas las personas que “debido a fundados temores por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas; se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad o hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él”. De acuerdo a lo establecido en las leyes españolas, los solicitantes de protección internacional gozan de varios derechos: una asistencia jurídica gratuita e intérprete, comunicar su solicitud a ACNUR, atención sanitaria, recibir documentación como solicitante de protección internacional, entre otros.

España se ha convertido en el tercer receptor de refugiados de la Unión Europea, con más de 120 mil en la actualidad.

La importancia de contar con expertos en el área En este caso, la respuesta también es un sí, de hecho, España es uno de los países de la Unión Europea que otorga más permisos de residencia. Sin embargo, el proceso consta de una serie de trámites y papeleos complejos que, en manos de profesionales en el área, pueden resultar mucho más sencillos de gestionar.

La residencia es la autorización que concede el gobierno español a un extranjero no comunitario para poder establecerse de forma legal en el país. Esta puede ser otorgada de forma temporal o de larga duración, y puede habilitarse por arraigo social, arraigo laboral, arraigo familiar o reagrupación familiar. De acuerdo a los datos emitidos por el Instituto Nacional de Estadística, en España viven más de 5.300.000 extranjeros de diferentes países y que han entrado al territorio nacional por diversos factores. Para quienes desean residir en este país europeo, los profesionales de GLC Abogados son expertos en el trámite de extranjería, logrando durante años buenos resultados. España es un país que acoge a los refugiados de la mejor manera y que les ofrece la oportunidad de convertirse en residentes luego de cumplir con los requisitos establecidos.