La importancia de los tratamientos de desinsectación y desratización en las empresas alimentarias

lunes, 21 de marzo de 2022, 11:52 h (CET)

Las empresas encargadas de la comercialización y distribución de alimentos deben evitar la amenaza de las plagas. En estos casos, la aparición de roedores o insectos origina grandes pérdidas económicas, desprestigio y posibles multas de las administraciones.

Además, las deposiciones o el simple contacto de estos animales con los productos pueden provocar alergias, asma y otras enfermedades. Por lo tanto, surge la necesidad de contar con expertos encargados de proteger la inocuidad de estas empresas, como es el caso de Sigesmar. Ellos se encargan de realizar diagnósticos y aplicar tratamientos de desinsectación y desratización de industrias alimentarias.

El control de plagas tiene validez si es ejecutado por empresas certificadas Uno de los pilares básicos de la sociedad es la alimentación. Por esta razón, para que un alimento pueda llegar a los mercados y establecimientos, debe pasar por rigurosas inspecciones de higiene y salubridad. Estos sistemas de control son revisados de manera periódica para que, en el caso de observar resultados negativos, se apliquen las medidas necesarias.

Sin embargo, las acciones realizadas en torno al control de plagas deben ejecutarse en conjunto con empresas que posean las autorizaciones y los permisos necesarios. Este punto es de gran importancia, ya que si la empresa encargada de realizar los tratamientos no dispone de la documentación o certificaciones, sus acciones no serán reconocidas por las autoridades competentes.

Teniendo en cuenta estas precauciones, la industria alimentaria se asegura de no encontrar problemas ni impedimentos a la hora de realizar inspecciones. De esta forma, podrán continuar sus actividades dentro de los parámetros de higiene y seguridad exigidos. De este modo, la marca puede mejorar la imagen que tiene ante el sector y el público general.

Sigesmar ofrece tratamiento de desinsectación y desratización Sigesmar es una empresa experta en seguridad alimentaria inscrita en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Plaguicidas. Pensando en la protección integral que requieren las empresas alimentarias, ofrecen servicios de seguimiento y tratamientos de desinsectación y desratización.

Tanto grandes como pequeños establecimientos de productos alimentarios están expuestos a un alto riesgo de intromisión de ratas e insectos. El método de Sigesmar se basa en estudiar y definir de manera individualizada la problemática de cada cliente. Esta evaluación permite adoptar las medidas óptimas para cada caso y garantizar la seguridad de las instalaciones.

En especial, para las empresas de alimentación, contar con un tratamiento de desinsectación y desratización es fundamental, obligatorio e indispensable. Con este servicio, ofrecido por Sigesmar, se garantiza que los productos cuenten con los estándares de calidad exigidos, asegurando una alimentación saludable.



