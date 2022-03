Rutina para una piel jugosa en casa, de la mano de MiCleo&Co Emprendedores de Hoy

lunes, 21 de marzo de 2022, 10:45 h (CET)

La piel es muy delicada, por ello, necesita mucho cuidado para evitar que ciertos factores ambientales, químicos o genéticos afecten su aspecto o textura. Ante estas circunstancias, para mantener un rostro saludable, lo más recomendado es apoyarse en una línea de skincare efectiva y de calidad.

Aquellas personas que buscan un tratamiento que sea versátil y capaz de adaptarse a todo tipo de piel encontrarán un excelente aliado junto a la marca de alta cosmética MiCleo&Co y su exclusiva rutina para una piel jugosa. Después de todo, permite obtener un cutis vivaz y radiante desde la comodidad del hogar.

Rutina para lograr una piel jugosa desde casa Existe una percepción bastante equivocada en la sociedad que hace creer a las personas que la única manera de obtener un rostro saludable y juvenil es sometiéndose a intervenciones o tratamientos estéticos costosos, los cuales suelen resultar muy dolorosos y, además, no tienen la capacidad de garantizar resultados. Optar por cosméticos hechos con ingredientes de calidad es una excelente manera de obtener un cutis radiante, con efectos que se puedan sostener con el paso del tiempo.

Teniendo esto en cuenta, MiCleo&Co ha diseñado una rutina especial para aquellas personas que desean mantener su piel hidratada y repleta de nutrientes en todo momento. Esto es posible gracias a la calidad de los cosméticos que vende la marca, los cuales tienen el poder de iluminar, revitalizar, unificar tonalidades, redensificar y rejuvenecer el rostro.

En este sentido, con tan solo cinco sencillos pasos a seguir, será posible obtener una piel jugosa y revitalizada desde casa. En primer lugar, hay que aplicar el limpiador facial en gel, tanto durante el día, como por la noche, ya que tiene efecto desmaquillante y se encarga de quitar las impurezas del rostro. El segundo paso es de uso matutino, y consiste en aplicar el elixir redensificante antiedad para combatir arrugas y unificar el cutis.

El resto de los pasos se utilizan exclusivamente durante la noche, empezando por la aplicación del sérum de vitamina C con efecto antioxidante. El cuarto paso consta del uso de la crema súper rica para nutrir y brindar confort al cutis; mientras que en el quinto y último paso se utiliza la mascarilla hidratante repulpante para mejorar la higiene y garantizar efectos más duraderos. Ideal una vez a la semana y aprovechar el momento de la aplicación de esta mascarilla para tener un momento de relajación.

MiCleo&Co: cosmética profesional y de calidad con precios accesibles Si hay algo que durante toda su trayectoria en el mercado ha caracterizado a MiCleo&Co, esto es ser una de las marcas de alta cosmética más efectivas y realistas, por eso su público es tan fiel. Resultan ser capaces de ejercer propiedades beneficiosas sobre la piel, dejándola radiante y saludable en todo momento.

MiCleo&Co ofrece una excelente rutina para piel jugosa, destacada por su inmejorable relación calidad-precio.



