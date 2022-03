Crealsa se transforma en el primer neobanco español que financia a empresas y autónomos Comunicae

lunes, 21 de marzo de 2022, 10:35 h (CET) La compañía de origen valenciano lanza al mercado una plataforma digital integral que facilita a sus clientes toda la operativa financiera necesaria para sus negocios. Participada por IMAN Capital LTD desde 2020, ha evolucionado en los dos últimos años para ofrecer a sus clientes la operatividad transaccional como neobanco. En el ámbito de financiación es donde Crealsa se ha consolidado como uno de los referentes en España, con un volumen financiado de más de 450 millones de euros La compañía Crealsa (www.crealsa.com), da un nuevo paso en su estrategia de transformación digital y se convierte en el primer neobanco español que financia a empresas y autónomos. La empresa, de origen valenciano, fue creada en 2009 por José Molina, actual CEO, y Javier Chisbert, Executive Director, y está presidida por Andrés Rubio, con Rafael Roldán como vicepresidente.

La compañía, participada por IMAN Capital LTD, ha evolucionado en los dos últimos años para ofrecer a sus clientes la operatividad transaccional como neobanco, con acceso a servicios financieros como cuenta de empresa sin comisiones ni gastos de apertura, IBAN español con posibilidad de domiciliaciones SEPA, transferencias inmediatas, tarjetas para empresas, así como líneas de crédito, factoring o anticipo del cobro de facturas, confirming o servicio de pago a proveedores, el adelanto de nóminas o préstamos.

Precisamente en el ámbito de financiación es donde Crealsa se ha consolidado como uno de los referentes en España, con un volumen financiado de más de 450 millones de euros.

El lanzamiento al mercado de su nueva plataforma digital y una amplia oferta de servicios financieros, bajo una nueva identidad corporativa en crealsa.com, marca una nueva etapa en el desarrollo de soluciones que facilitan a los negocios la realización de todas las operaciones habituales que exigen en su día a día. Todo ello gracias a las alianzas con varios partners internacionales, así como con proveedores tecnológicos como Toqio, fintech pionera en el desarrollo de soluciones digitales financieras.

Así, la nueva Crealsa se refuerza para dotar de mayor transaccionalidad a sus clientes, a los que venía ofreciendo hasta ahora acceso a diferentes formas de financiación. La compañía asume así un ambicioso plan de expansión de su negocio, tanto para la captación de nuevos clientes en el ámbito de empresas y autónomos, donde ya cuenta con más de 4.000 clientes, como en ampliación de volumen financiado. La compañía cuenta además con oficinas en Valencia, Madrid, Alicante, Coruña, Granada, Málaga, Murcia, Sevilla y Zaragoza, a las que se sumarán nuevas localizaciones a lo largo de este año.

Para José Molina, CEO de la compañía, “Crealsa siempre se ha considerado como la alternativa a la banca tradicional, y para completar este proceso era clave forjar alianzas con referentes nacionales e internacionales en el ámbito financiero y tecnológico.” A lo que añade, “como neobanco consegue aunar el acceso de las empresas y autónomos a una financiación ágil y flexible con una plena operatividad transaccional, facilitando a sus clientes contar con una oferta única de servicios para todo su negocio.”

El nuevo posicionamiento de Crealsa como neobanco viene avalado por el liderazgo del equipo de dirección, y con la entrada de directivos con más de 40 años de experiencia en el ámbito financiero, como Andrés Rubio y Rafael Roldán, con más de 50 profesionales, y a los que se sumarán otros 60 perfiles de diferentes especialidades.

