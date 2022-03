Bill Saad y su apuesta millonaria por el Metaverso Comunicae

lunes, 21 de marzo de 2022, 10:36 h (CET) Bill Saad es un empresario conocido por sus exitosas inversiones en ámbitos muy diferentes. Toda empresa donde ponga dinero merece ser observada, dado que la última, por ejemplo, ganó 30 millones de euros por la venta de la mitad de sus acciones. A continuación, un análisis sobre la empresa que está levantado miradas en el mundo virtual y a qué se dedica exactamente La inversión

La empresa que se está llevando toda la atención ahora es Two Reality. Esta empresa de realidad virtual fue concebida en el 2013, y desde entonces ha ofrecido sus servicios a compañías de casi todo tipo de industrias. Entre su cartera de clientes se encuentra Naciones Unidas, Telefónica, Reebok, Red Bull…

En la actualidad hay un panorama donde empresas como Facebook, Apple y Microsoft están gastando una cantidad vertiginosa de dinero en la creación del metaverso, así como en las formas para acceder al mismo. Por lo tanto, el negocio de la realidad virtual va a seguir en auge de manera cada vez más pronunciada, hasta el punto en el que casi todas las personas tengan contacto directa o indirectamente con un mundo dentro de una pantalla.

Por nombrar algunos ejemplos, el grupo Meta ha invertido ya más de 10 mil millones de dólares en el metaverso, y Epic Games, el creador de Fortnite, ronda ya los mil millones de dólares invertidos.

Saad no ha querido perderse esta oportunidad y ha entrado de lleno en el negocio, facilitando tanto recursos económicos como empresariales. Aunque no es conocida la cifra exacta de la inversión, todo apunta a que el importe supera el millón de euros. Ya antes había invertido en más de 30 empresas tecnológicas diferentes, de hecho ofrece su apoyo a muchas de ellas a través de su empresa matriz Jota2 Group. Por lo tanto, esta inversión representa un paso más en su apuesta hacia el futuro, puesto que cree firmemente que la Web 3.0 y el metaverso van a estar presentes en nuestro día a día antes de lo que se espera.

Two Reality

Two Reality, según varios medios, es sinónimo de veteranía y excelencia. Esta empresa lleva ya más de nueve años consolidándose y dándole forma a la industria de las aplicaciones de realidad virtual y realidad aumentada. Ofrecen todo tipo de servicios relacionados con la realidad virtual: Desde experiencias con gafas VR hasta grabación de vídeos 360 en directo, pasando por la realidad aumentada y muchas otras funcionalidades. También operan en industrias muy diversas: En su página web se pueden encontrar proyectos que van desde sanidad y real estate hasta formación profesional y big data.

Los usuarios activos del metaverso se han multiplicado por diez en los últimos cinco años. Eso representa un aumento en la demanda de aplicaciones de realidad virtual muy elevado, factor que podría ser beneficioso para “Two Reality”. También aparecen cada vez más noticias sobre este tipo de inversiones. En octubre de 2021 se realizó la primera venta de terreno virtual valorada en más de un millón de dólares, y hay noticias casi a diario sobre inversores pagando seis y hasta siete cifras por NFTs recién lanzados en una nueva colección.

Hay una persona que merece especial atención porque empezó a invertir en la realidad virtual cuando apenas nadie lo estaba haciendo, cuando los primeros “smartphones” empezaban a llenar los mercados. Su nombre es Giovanni Cetto, y es el fundador y director de “Two Reality”.

Giovanni Cetto

Giovanni Cetto es un empresario de origen italiano graduado en arquitectura en el Politécnico de Milán. Aunque fundó por sus propios medios la empresa Two Reality, esta no fue su primera experiencia en el mundo empresarial. Ha estado involucrado en numerosos proyectos de gran calibre como Augmented Furniture, Equent Media Group, Realmore… Y en la mayoría de estos ha participado desempeñando papeles fundamentales como fundador o director ejecutivo.

Con todo, Cetto lleva ya más de 15 años de experiencia en el sector de las nuevas tecnologías y de la innovación, fundando empresas y dirigiéndolas hacia buen puerto. Al igual que ha atraído a inversores como Bill Saad, también ha girado la cabeza de muchos grandes inversores. La experiencia y la creatividad que guían a Giovanni se han hecho notar entre las mejores empresas tecnológicas de todo el país. Y además, no es ningún secreto que la realidad virtual es una industria en clara expansión, así que se puede estar frente a uno de los futuros líderes de esta industria.

