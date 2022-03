¿Por qué se deben aplicar los productos en aceite de marcas como Omorovicza o Medik8 con la piel humeda?

Una técnica que mejora la permeabilidad del producto logrando que la piel pueda absorber mejor todos sus beneficios Al salir de la ducha con la piel humedecida, se realiza un gesto de lo más habitual, secar a conciencia tanto el rostro como el cuerpo para posteriormente proceder a aplicar el tratamiento. Ahora bien, ¿y si este gesto no fuera del todo correcto? Las que más saben de pieles, auténticas expertas de grandes firmas cosméticas como Omorovicza, Medik8 o Aromatherapy Associates, afirman que alterar un poco una de esas fases del proceso puede aportar numerosos beneficios, sobre todo a la hora de aplicar productos en aceite. "Resulta interesante no secar al 100% el cuerpo ni el rostro y, sobre la piel ligeramente húmeda, comenzar a aplicar el producto en aceite. Al depositar el producto sobre el tejido humedecido, las gotas de aceite se dispersan con el agua ayudando a una mejor absorción sobre la piel", explica Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8.



Esta afirmación, responde a que: "Cuando la piel se acaba de limpiar, su humedad aumenta la permeabilidad del tejido (como si de una esponja se tratara), haciendo que la piel pueda absorber mejor todos sus beneficios", matiza Ana Yuste, directora técnica de Aromatherapy Associates.

¿Por qué es bueno usar productos en aceite?

A diferencia de la creencia popular sobre que los aceites son agentes hidratantes, es necesario matizar que la hidratación es una propiedad propia del agua, mientras que la propiedad de los aceites es nutrir la piel evitando así que se deshidrate. Y en palabras de expertas cosméticas como Raquel González, directora de educación de Perricone MD, "los aceites son positivos porque son capaces de traspasar la barrera hidrolipídica, al encontrarse en un medio afín a ellos, siendo así más solubles. Es por ello que, muchas veces, nos encontramos principios que no son de por sí oleosos en origen, pero se vehiculizan en un suero-aceite, con el fin de conseguir una mayor penetración del ingrediente en nuestro tejido".



Aun sabiendo los beneficios de aplicar aceites sobre la piel, son muchas las reticencias con relación a las texturas oleosas. ¿Por qué ocurre? "Muchos perciben los aceites corporales o faciales como fuente de imperfecciones, el origen de los granitos, algo que no tiene que ocurrir cuando tratamos con aceites no comedogénicos, es decir, que no contribuyen a la aparición de un posible acné", comenta Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza. En este sentido, las firmas cosméticas están desarrollando fórmulas cada vez más completas con aceites que, incluso, son seborreguladores, como es el caso del aceite de jojoba; o bien trabajan con fórmulas revolucionarias como los aceites secos, aquellos que poseen textura oleosa y que, al penetrar en la piel, dejan un acabado no graso.

Aceites faciales

C-Tetra de Medik8 es un suero con una forma liposoluble de vitamina C auto estable, tetrahexildecil Ascorbato, el cual proporciona una excepcional protección antioxidante contra los radicales libres dañinos, y penetra mejor en la piel por ir en formato aceite. Es apto para cualquier piel y no deja acabado graso.Trabaja para restaurar la luminosidad y luchar contra los signos visibles del envejecimiento. 55€ (www.medik8.es)

Al contrario de lo que se suele pensar, muchos aceites como Mattifying Refining Face Oil de Aromatherapy Associates pueden servir para matificar o regular el volumen de sebo en el rostro, gracias a aceites esenciales de jojoba o ylang ylang, entre otros. Un tratamiento idóneo para controlar la grasa y evitar así la aparición de imperfecciones y granitos. 64€ (www.purenichelab.com)

Miracle Facial Oil de Omorovicza es un aceite ultra nutritivo rico en aceites de almendras, flor de algodón o jojoba, entre otros. Un tratamiento antienvejecimiento, transformador, rico y poderoso con propiedades reparadoras, antiinflamatorias y reafirmantes. Rico en bakuchiol, la reconocida alternativa natural al retinol, reduce la profundidad y la apariencia de arrugas y líneas finas al aumentar la producción de colágeno. 109€ (www.esthermorenostudio.com)

Aceites corporales

Un aceite corporal hidratante de rápida absorción. Este aceite de la línea support, Supersensitive Body Oil de Aromatherapy Associates ha sido formulado para dar confort a las pieles más sensibles o irritadas. Trabaja gracias a ingredientes como la camomila -calmante-, la semilla de albaricoque y el aceite de jojoba para suavizar y reconfortar. 62€ (www.purenichelab.com)

Aromático y vigorizante, Firming Body Oil de Omorovicza es un aceite corporal reafirmante que promueve la apariencia de un tejido elástico, reafirmado y juvenil. Trabaja para reducir la apariencia de las estrías y deja la piel hidratada, suave y sedosa. Formulado con aceite de ciruela, almendras, caléndula y germen de arroz. 68€ (www.nadiaperfumeria.com)