Beverly Nutrition cuenta con una de las mejores proteínas veganas del mercado

lunes, 21 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

Cuando se hace referencia a las proteínas, las personas generalmente lo asocian a la carne de origen animal. Sin embargo, esta no es la única opción, ya que también existe la proteína vegana, que aporta múltiples propiedades beneficiosas al organismo por su bajo contenido en grasa y su poderosa fuente de minerales, vitaminas y fibra, que refuerza la resistencia de los deportistas de todos los niveles.

Beverly Nutrition se ha consolidado como una de las compañías líderes en el sector de la nutrición deportiva en España. La firma ha desarrollado una amplia gama de productos saludables, entre ellos, una línea de proteína vegetal, que se establece entre las mejores del mercado porque proviene de un riguroso proceso de investigación y desarrollo que cuenta con el aval de importantes instituciones del sector nutricional.

Proteína vegana para deportistas Con una trayectoria de más de 25 años, Beverly Nutrition ha mostrado su compromiso por fortalecer el rendimiento de los deportistas de todos los niveles, desde los aficionados hasta los de alto rendimiento. Por esta razón, no han parado de innovar y de crear nuevos suplementos nutricionales que aporten mayor energía y nutrición.

Uno de sus productos destacados es la línea de proteína vegana elaborada a base de guisante y arroz con una mezcla de semillas y cereales,como salvado de trigo, semillas de chía, chlorella, moringa, spirulina y psyllium. A esta experiencia nutritiva se le añade su agradable sabor, disponible en tres presentaciones: chocolate, fresa y crema de cacahuete. De este modo, el complemento alimenticio se convierte en una opción agradable al paladar, que se puede ingerir después de un entrenamiento o como un snack después de las comidas.

La proteína está especialmente dirigida a todas las personas que necesitan un aporte extra de proteína de origen vegetal, ya que no contiene ningún tipo de lactosa, gluten y colesterol. Entre los principales beneficios que se consiguen con su consumo, se encuentra que ayuda a mejorar el proceso digestivo y elimina las toxinas del organismo. Además, aporta una fuente de energía extra que le permite al atleta recuperarse después de un entrenamiento intenso.

Calidad e innovación garantizada en la fabricación de productos deportivos La veterana empresa de nutrición y suplementación deportiva afirma que, manteniendo en alto sus principios de innovación y vanguardia en el sector deportivo, ha logrado constituir un equipo de profesionales que investigan permanentemente los avances de la ciencia nutricional deportiva para diseñar nuevas fórmulas que mejoren el rendimiento de las personas que practican algún tipo de disciplina física.

La búsqueda continua de la excelencia le ha permitido obtener el certificado exclusivo GMP (Good Manufactured Practise), que avala la calidad de cada uno de los productos que elabora, tomando en cuenta desde el proceso de selección de materias primas, hasta la elaboración y el empaquetado.

Todo esto ha hecho que Beverly Nutrition sea una de las marcas en suplementos deportivos más innovadoras y con mayor crecimiento en los últimos años dentro y fuera de España, convirtiéndose de este modo en una de las empresas líderes en el sector de la nutrición deportiva.



