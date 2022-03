PuntoSeguro y su valor añadido con la tendencia insurtech en seguros de vida Emprendedores de Hoy

lunes, 21 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

Las personas que contratan un seguro de vida quieren tener una cobertura económica para su familia o personas más cercanas al círculo familiar en caso de que suceda algún inconveniente que les impida seguir proveyendo sustento.

Sin embargo, este tipo de seguro suele confundirse con otros productos aseguradores y lleva a muchos a preguntarse qué soluciones o beneficios están incluidos. PuntoSeguro ayuda a esclarecer el asunto exponiendo la definición de esta póliza y explicando qué cubre un seguro de vida y qué no.

¿Cuáles son los beneficios del seguro de vida y sus exclusiones? El seguro de vida es básicamente un servicio provisto por una compañía de seguros, a través de una correduría como PuntoSeguro, en el que los beneficiarios recibirán una suma de dinero estipulada en caso de que el asegurado muera en condiciones naturales o accidentales. Así se provee una garantía económica a las personas elegidas como beneficiarias en la póliza. Además, este seguro puede ser ampliado según los requerimientos del cliente para que el servicio cubra otras necesidades en diferentes condiciones. Una de ellas es la incapacidad absoluta y permanente que se hace efectiva si la persona asegurada queda en estado de invalidez en un accidente. Las enfermedades graves también cuentan como cobertura adicional dentro del servicio.

No obstante, hay condiciones excluyentes que impiden al beneficiario reclamar la indemnización del seguro y que son importantes conocer antes de contratar un seguro de vida. Estas exclusiones son el suicidio durante el primer año, el fallecimiento ocasionado en alguna actividad deportiva de riesgo no declarada previamente, la muerte causada por el beneficiario de la póliza de forma dolosa, la ocurrencia del fallecimiento cuando participaba en actos delictivos, o el fallecimiento cuando se dé positivo por el consumo de drogas.

PuntoSeguro sobresale como pionera en el mundo de las insurtech La modernización tecnológica está afectando cada vez más a las distintas industrias, incluyendo al sector asegurador, el cual se ha visto impactado por la tendencia insurtech. Este fenómeno tecnológico combina los beneficios de la digitalización y el universo de los seguros, con la finalidad de ofrecer innovadores servicios a los clientes. Entre las empresas de seguro que han introducido esta tendencia en su funcionamiento está PuntoSeguro, la cual presenta un programa de compensación pionero. Se trata de PuntoSeguro Fit, la aplicación móvil oficial de la compañía exhibe un sistema que permite premiar el ejercicio y la actividad física con grandes ahorros en la renovación y adquisición de los seguros. Esto se logra al cumplir cada uno de los retos mensuales planteados en la aplicación, tras lo cual se entrega una tarjeta de regalo de Amazon al asegurado. Para acceder a este programa se debe descargar la app en el smartphone y sincronizarla con la pulsera Mi Band por medio de Google Fit en Android y de Apple Health en iOS.

PuntoSeguro presenta grandes planes en seguros de vida, mediante los cuales se ofrecen atractivas pólizas del mercado para quienes decidan confiarles la seguridad y protección económica de sus familias en el momento de su fallecimiento.



