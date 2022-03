Inversiones D. Barrio aterriza en Madrid y se posiciona en el mercado de las inversiones inmobiliarias Emprendedores de Hoy

Una muy buena manera de conseguir grandes ganancias a través de la compra, venta o alquiler de una propiedad son las inversiones inmobiliarias. Para empezar en este campo, es importante contar con un buen capital y con un equipo profesional.

Inversiones D. Barrio, una consultora y asesora nacida en Sevilla encabezada por su CEO Joaquín Díaz, llegó a Madrid y, desde entonces, se ha posicionado rápidamente en el mercado de las inversiones inmobiliarias dentro del sector retail.

Inversiones inmobiliarias con D. Barrio La inversión inmobiliaria es un buen método para aumentar el patrimonio familiar o de empresa y obtener importantes beneficios. Los bienes raíces son considerados como activos de inversión por excelencia, ya que estos producen grandes beneficios tanto a corto como a largo plazo. Pues este tipo de inversión protege al dinero de la inflación y no se suele devaluar. Sin embargo, existen algunos riesgos al realizar estas transacciones, los cuales se pueden evitar de la mano de un equipo profesional con un amplio conocimiento en este sector, como D. Barrio.

Esta asesora y consultora se dedica a dar servicio de facilitación de operaciones, asesoramiento y consultoría en inversiones inmobiliarias en los distintos sectores para obtener la máxima rentabilidad de la inversión en activos de distintos usos como, edificios, hoteles, suelos y activos comerciales bien localizados según la demanda de sus clientes en toda España.

En D. Barrio, cuentan con una amplia cartera, tanto de inmuebles, como de clientes, bien sea para comprar, vender o alquilar. Ellos ayudan a las personas interesadas en la gestión de compra-venta, desde el inicio del trámite hasta el momento de firmar la escritura pública.

Las propiedades que se pueden encontrar en D. Barrio Para el CEO Joaquín Díaz, el secreto de esta empresa, con más de 22 años de experiencia, ha sido adaptarse perfectamente a las necesidades de cada uno de sus clientes. Por este motivo, su mayor prioridad es conocer los intereses de los clientes, para ir directamente al activo indicado. Por ello, en la amplia cartera de D.Barrio, se pueden encontrar distintos tipos de propiedades como hoteles, edificios, villas, fincas rústicas comerciales, etc. Todas estas propiedades se encuentran en las ciudades más importantes de España y están dirigidas a distintos tipos de clientes. Por ejemplo, en D. Barrio disponen de hoteles en venta en Ibiza, Palma de Mallorca, Bilbao, Sevilla, Málaga o Madrid, entre otros lugares, al igual que proyectos llave en mano. Pero también tienen edificios en ciudades como Barcelona, Sevilla, Salamanca o Málaga para promoción residencial o cambio de uso. Además, esta compañía se caracteriza por el trato directo, transparencia, integridad y confidencialidad que le brindan a sus clientes. Por este motivo, han llegado a gestionar el patrimonio de clientes muy relevantes en el mercado internacional.

En definitiva, gracias a la ayuda de D. Barrio se puede obtener la mayor rentabilidad y plusvalía de su inversión, siempre con la máxima seguridad.



