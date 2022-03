Asesoramiento estratégico para pymes y alianzas estratégicas para generar ventajas competitivas Emprendedores de Hoy

El asesoramiento en estrategias de negocio puede parecer un gasto innecesario o demasiado costoso para muchas pymes o pequeños negocios. No obstante, una asesoría estratégica correcta puede ser clave para crear la competitividad que la empresa necesita y mantenerse a flote frente a las fuertes exigencias que plantea el mundo de los negocios.

Es por ello que ICB Consulting ofrece asesoramiento estratégico para pymes en áreas como la gestión de negocios, así como en el establecimiento de alianzas estratégicas que permitan generar una mayor competitividad. De este modo, busca proveer a estas pymes de los recursos necesarios para destacar en su respectivo mercado y generar un crecimiento sostenible.

Asesoramiento estratégico para potenciar la competitividad de las pymes ICB Consulting cuenta con las herramientas y el equipo humano para ofrecer asesoría estratégica altamente efectiva para todo tipo de pymes, con el fin de brindarles la mejor orientación en su gestión de negocio. Es por ello que cuenta con sistemas de análisis mediante inteligencia artificial, con los cuales desarrolla algoritmos inteligentes que permiten evaluar el éxito potencial de la situación actual en la empresa. Además, posibilita desarrollar una óptima estrategia empresarial y financiera para cada negocio.

Otra de sus áreas de especialidad es la búsqueda de financiamiento y socios estratégicos. Su experiencia en este sector le permite contar con un amplio abanico de opciones para el financiamiento de empresas emergentes o negocios en expansión. Entre ellas, está el financiamiento vía private equity, la inversión directa de capitales privados y, sobre todo, la gestión de alianzas y asociaciones estratégicas, las cuales permiten a sus beneficiarios compartir recursos, equipo técnico y conocimientos de otras empresas para enfocarlos hacia la consecución de un objetivo común.

El recorrido de ICB Consulting ICB Consulting es una firma con cobertura internacional. Gracias a las herramientas técnicas y el talento humano de sus despachos asociados, los cuales suman una trayectoria que acumula más de 20 años de experiencia, ICB Consulting ofrece soluciones para lidiar con los obstáculos e implementar con éxito cualquier operación o proyecto que tenga previsto en el menor tiempo posible.

Esta consultoría ve cada proyecto en el que trabaja como una oportunidad para enseñar a sus beneficiarios a enfrentarse a nuevos y más complejos retos estratégicos, sea a nivel operativo, financiero, industrial o societario. De este modo, las empresas adquieren un servicio que no solo facilita la implementación de estrategias de gestión empresarial, sino que brinda los conocimientos y herramientas para que dichas empresas puedan desarrollar estas estrategias desde su propia capacidad.



