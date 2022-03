La importancia de la seguridad alimentaria en las instalaciones frigoríficas, por AACore Supply Emprendedores de Hoy

domingo, 20 de marzo de 2022

Para mantener una dieta saludable, un aspecto que incumbe directamente en ello es el estado de los alimentos, los cuales deben mantenerse frescos. Para su conservación, deben tenerse en cuenta varios aspectos, como no romper la cadena de frío, tener en cuenta la naturaleza de cada producto o preservar la seguridad alimentaria en las instalaciones de refrigeración, entre otros.

Para este último aspecto, es necesario contar con la asesoría de profesionales expertos en cámaras frigoríficas. En AACore Supply, son especialistas en sistemas de refrigeración industrial. Conocen la importancia de preservar la seguridad alimentaria para conservar los alimentos correctamente y así evitar los riesgos de proliferación de bacterias o patógenos que pueden causar daños en el organismo.

Un adecuado sistema de refrigeración conserva los alimentos correctamente El tema de la conservación de los alimentos no es solo una preocupación doméstica, sino que forma parte de la lucha por el bienestar social en la que trabaja la Unión Europea, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN). Estas entidades coinciden en que las cámaras frigoríficas son aparatos esenciales cuando se trata de evitar el desarrollo de microorganismos nocivos para la salud de las personas. Además, alargan la vida útil, garantizando su adecuada conservación. La preservación de los alimentos no solo depende del sistema de refrigeración que se utilice, sino de una serie de protocolos que deben aplicarse a lo largo de la cadena de frío y que deben ser indispensables para la industria dedicada a este rubro que necesitan mantener sus productos a temperaturas específicas. El cumplimiento de estos protocolos requiere de monitoreo constante y mantenimiento periódico.

Protocolos para preservar los alimentos Para lograr con éxito la conservación de los alimentos, inicialmente debe determinarse el método de conservación que necesitan y a qué temperatura exacta deben permanecer almacenados. La refrigeración mantiene los productos sin alterar sus propiedades, pero no terminan con la vida de los microorganismos que afectan la salud, por ello, se requiere comprobar de forma habitual que todos se mantengan almacenados con la temperatura adecuada. Asimismo, se debe considerar el tiempo que permanecerán almacenados. Lo ideal es minimizar el tiempo que pasa entre la recogida y su consumo, ya que, si se excede este período, las bacterias pueden comenzar a reproducirse. La humedad es otro factor importante, puesto que, de ser muy elevada, puede incidir en el desarrollo de hongos y bacterias.

Existen varios modelos y especificaciones de cámaras frigoríficas industriales, que pueden ser adaptadas de acuerdo a las necesidades concretas de cada producto. En AACore Supply, son expertos en instalación de sistemas de refrigeración y cuentan con varios modelos de cámaras frigoríficas que pueden adaptarse a cada sector.



