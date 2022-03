La importancia de una posible reposición en activos en rentabilidad, por Inversiones D. Barrio Emprendedores de Hoy

domingo, 20 de marzo de 2022

Inversiones D. Barrio es una empresa con más de 22 años de experiencia en asesoramiento y consultoría, especialista en inversiones inmobiliarias en los sectores de retail, que busca captar la máxima rentabilidad y seguridad en las inversiones en activos inmobiliarios y con diferentes usos, como parques o centros comerciales, locales a pie de calle, naves, edificios, supermercados, etc.

Inicialmente, para elegir un activo, se deben tener en cuenta distintos aspectos importantes como la localización, contrato de alquiler, dimensiones, nivel del inquilino y garantías del mismo. Inversiones D. Barrio tiene como fin localizar el activo que se adapta más a la demanda o necesidad concreta del inversor segun el momento, promover los mejores y más seguros contratos de alquiler o venta en las zonas más destacadas con las principales ciudades o marcas. La compañía cuenta con una variada cartera en el ámbito nacional y extranjero y es especialista también en propiedades de uso hotelero en rentabilidad.

¿Cómo se puede gestionar una posible reposición de los activos en rentabilidad? La reposición de los activos en rentabilidad consiste en la necesidad en algún momento de reemplazar un inquilino en aquellos activos que están ocupados o posicionar un nuevo inquilino en aquellos que están libres o que se quedarán en corto plazo de tiempo. D. Barrio ofrece la opción de consultar propiedades en cartera no publicadas en su página web por confidencialidad y expone otras opciones de activos en rentabilidad en su plataforma virtual, para que los clientes tengan la posibilidad de elegir el inmueble que más se acomode a sus necesidades actuales de arrendamiento o compra, al igual que trabajar bajo encargos concretos y a medida, ya que apoyan en su expansión a grandes marcas.

Hay que analizar, entre otros factores, que el activo tenga una buena circulación en el mercado, es decir, que se pueda vender con facilidad en caso necesario de desinversión. Inversiones D. Barrio, empresa dirigida por su CEO Joaquín Díaz, acompaña a sus clientes en todo el proceso de búsqueda y localización de un buen activo y contrato de arrendamiento y valorando en comienzo mediante estudios el activo para continuar avanzando con el proceso de compra de la mano del cliente hasta el final.

Cuáles son las tendencias en activos en rentabilidad durante el 2022 Es obvio que la pandemia generada por el covid-19 ha cambiado la forma de invertir en el sector inmobiliario, al menos, ha cambiado la prioridad en el sector a invertir. Durante el 2022, empresas inmobiliarias como D. Barrio están apostando por el alquiler de locales, espacios en los centros comerciales y activos relacionados con la alimentación o primeras necesidades, porque los alquileres se han incrementado y son cada vez más competitivos. Por otro lado, los inquilinos no suelen firmar en la actualidad contratos de más de 5 años de obligado cumplimiento y ese aspecto también se debe tener en cuenta al momento de invertir en un activo. Por eso, estudiar la posible facilidad en la reposición es importante a la hora de invertir.

Con relación al alquiler de las oficinas, hoy en día, debe existir un factor diferenciador para que los empleados acudan nuevamente a estos lugares de trabajo y los gerentes se animen a alquilar estos espacios que se están reemplazando por el teletrabajo en casa.

Inversiones D. Barrio es la inmobiliaria que gestiona activos en rentabilidad vanguardistas y que se adaptan a los requerimientos de clientes inversores e inquilinos y propietarios del siglo XXI posicionándose en un valor seguro y trasparente para la compra venta de activos en este sector.



