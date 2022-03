Los embargos se pueden paralizar gracias a la Ley de la Segunda Oportunidad, comenta LiquidaTuDeuda Abogados Emprendedores de Hoy

domingo, 20 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

Cuando una persona se encuentra en una situación de insolvencia e incurre en impagos de sus préstamos, puede enfrentarse a un embargo. Este procedimiento se basa en confiscar los bienes de su patrimonio, embargar una parte de su nómina o bien la totalidad del saldo en cuenta bancaria, para pagar las deudas pendientes.

Hoy en día, los embargos se pueden paralizar mediante diversos mecanismos, uno de ellos es acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad, en función de una labor profesional y efectiva.

Para solicitar una suspensión de embargo, tal y como ordena la ley, es importante contar con la asesoría de un equipo de profesionales en el sector. LiquidaTuDeuda Despacho de Abogados son especialistas en la aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad así como todo lo relativo que defiende a las personas en todo tipo de asuntos jurídicos, ofreciendo prestaciones de alta calidad con resultados exitosos en el menor tiempo posible.

¿Cómo detener un embargo con la Ley de Segunda Oportunidad? Con la Ley de Segunda Oportunidad, tanto las personas físicas, como los autónomos pueden paralizar sus embargos presentes y futuros. Así lo establece la Ley Concursal, en el artículo 588, donde prohíbe iniciar embargos sobre bienes y derechos del deudor. De este modo, una vez iniciado el proceso, nadie podrá embargar los bienes de un deudor hasta que se resuelva el procedimiento, con resultados 100 % exitosos en la cancelación de sus deudas y, por tanto, de todos sus embargos.

Para cogerse a esta ley, se deben cumplir una serie de requisitos, como demostrar no poder vivir dignamente si se pagan primero los créditos y ser un deudor de buena fe. Además, la deuda debe ser inferior a 5 millones de euros y el adeudado no debe tener antecedentes penales de tipo económico.

LiquidaTuDeuda Despacho de Abogados, especialistas en la Ley de la Segunda Oportunidad LiquidaTuDeuda Despacho de Abogados es un despacho jurídico especializado en asesorar a personas físicas, familias, autónomos y empresarios en cuanto a la cancelación de sus deudas a través de la Ley de Segunda Oportunidad. La firma cuenta con un equipo de profesionales en áreas administrativas y jurídicas, especializados en derecho concursal que se ocupan de todos los trámites judiciales relacionados con impagos. Para ello, representan a sus clientes ante los tribunales y los acompañan en todo momento, brindándoles la tranquilidad que sus bienes estarán protegidos.

Asimismo, ofrece servicios de tipo jurídico relacionados con cláusulas abusivas y revolving, entre otros trámites administrativos. El despacho comprende que una situación de insolvencia es un proceso muy difícil para un deudor, debido a eso, ofrece unos servicios adaptados a cualquier tipo de presupuesto.

La compañía atiende a sus clientes de manera presencial en su sede central, ubicada en Albacete, y en sus agencias en Valladolid, Alicante, Puerto Sagunto, Murcia y Barcelona. Próximamente, abrirán nuevas sedes en Madrid, Córdoba y Ciudad Real. De esta manera, se convierte en un despacho referente en servicios financieros en España.



