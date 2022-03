Diego J. Guerrero y su gran trabajo durante años, ayudando a pymes a alcanzar el éxito Emprendedores de Hoy

domingo, 20 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

Diego J. Guerrero ha definido este 2022 como “un año desafiante a nivel empresarial”, ya que su inicio ha estado marcado por una serie de escenarios complicados para el sector. No obstante, el empresario y líder en expansión y desarrollo de pymes, destaca que las oportunidades de emprendimiento seguirán surgiendo, destacando la necesidad de mantener la convicción y de centrarse en el crecimiento de los negocios.

Además del Family Office, Guerrero es socio fundador de HBWell, una aplicación del sector salud, belleza y bienestar que puede conectar a millones de usuarios en todo el mundo. Asimismo, esta también cuenta con un programa de referidos para contribuir a que sus clientes puedan obtener ingresos extras por sus recomendaciones.

Emprender negocios capaces de generar riqueza Como un trabajador visionario y enfocado en el crecimiento empresarial, Diego J. Guerrero asegura que es posible emprender y tener éxito aun en tiempos tan complejos como los actuales. Asegura que a su mesa cada semana llegan propuestas de proyectos empresariales con alto potencial, por lo que mantiene su objetivo de ayudar al desarrollo de tales propuestas.

Con una amplia trayectoria en áreas asociadas a la expansión de negocios y el marketing, relaciones con inversionistas y capital riesgo, entre España, México y otros países de Latinoamérica, indica que aprovechará su experiencia para, desde Fundación Padi y el Family Office que lidera, contribuir en el crecimiento de jóvenes emprendedores a nivel global.

En este contexto, el objetivo del empresario es ayudar en el desarrollo de negocios que no solo generen riqueza, sino también incrementen la tasa de empleos y lleven a cabo una labor social importante. Sobre todo hace referencia a la sostenibilidad e innovación, aspectos de gran importancia en la actualidad.

Inversor en HBWell Los programas de referidos se han convertido en una técnica de marketing ampliamente demandada en la actualidad. Estos permiten a los clientes potenciar la imagen de una marca gracias a comentarios positivos que comparten con familiares o amigos.

Es por esta razón que empresas como HBWell, se han orientado a incentivar esta práctica en los usuarios de la aplicación, proporcionando una recompensa a quienes recomienden los productos y servicios que se encuentran en este marketplace de salud, belleza y bienestar.

Como inversor de esta compañía, Diego J. Guerrero proyecta el crecimiento a un nivel mayor gracias a este tipo de estrategias.

Actualmente, HBWell puede conectar a millones de usuarios y tiene presencia en varios países, por lo que se espera que el programa de referidos contribuya aún más en la proyección de su imagen.

Durante más de 25 años, el empresario Diego J. Guerrero ha ayudado a pymes y emprendedores a destacar en el mercado actual y proyectar sus marcas de la manera correcta. Un aspecto que les ha proporcionado resultados de crecimiento y rentabilidad a dichas empresas.



