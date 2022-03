Posicionar empresas latinoamericanas en España, con Goose and Hopper Emprendedores de Hoy

En el entorno laboral internacional, conseguir el posicionamiento de marca es clave para crecer y desarrollarse de forma contundente en diversas áreas de negocio. Lograr visibilidad supone exponerse a una mayor cantidad de clientes potenciales, así como elevar el reconocimiento y estatus de la iniciativa que se ve favorecida por este impulso.

Goose and Hopper es una agencia de publicidad líder en el sector, que se encarga de relacionar empresas con personas mediante estrategias como el branding, las tecnologías y experiencias on-off. Son expertos en posicionamiento de marca, contribuyendo a que empresas latinoamericanas logren consolidarse en territorio español.

Las posibilidades que tiene una empresa latinoamericana de posicionarse en España La globalización ha traído consigo un acercamiento de economías internacionales que se conectan entre sí y fomentan una interacción constante y enérgica. Hace años atrás sería impensable que dichas conexiones fuesen simples y dinámicas, pero hoy, gracias a Goose and Hopper esto se puede llevar a cabo de forma precisa y concreta.

Las empresas latinoamericanas más exitosas en España son las ligadas a la siderurgia, textiles, farmacéutica, automoción, petróleo, alimentación, transporte y construcción. México, Brasil, Argentina, Chile y Colombia son los países latinoamericanos que lideran en presencia empresarial en España. Igualmente, España es el segundo mayor destino de inversión latinoamericana, según el informe Global Latam, lo que significa que sigue siendo un suelo fértil y provechoso para que diversos negocios establezcan negocios con el país del sur de Europa.

Si se cuenta con una asesoría profesional especializada, las posibilidades de una empresa latinoamericana de posicionarse en España son considerables. Como gran punto a favor se tiene el idioma, ya que incluso para los hablantes de portugués es más sencillo comunicarse o entender el español que lenguas como el inglés. Otro gran propulsor es la cultura en común que integra a España con los países latinoamericanos, ya que se propicia un entorno especial en el que la puesta en práctica de ideas comerciales se agiliza y potencia.

Posicionamiento de una marca latinoamericana en España gracias a Goose and Hopper Goose and Hopper une empresas españolas y latinoamericanas, de hecho, tiene oficinas en ambas zonas promoviendo una sincronía entre ideas de negocio españolas que triunfan en América Latina y viceversa. Su enfoque se centra en dar a conocer servicios y productos con una estrategia sólida y planificada que tiene en cuenta todos los factores, dinámicas y situaciones que se puedan presentar en el momento de la aplicación del posicionamiento.

Para llevar a cabo su objetivo, esta agencia se apropia de la creatividad, la tecnología y el branding para crear conceptos y experiencias que impliquen dar un lugar distintivo por encima de la competencia a la empresa que confíe en sus servicios. De la misma forma, cuentan con toda la experiencia, el respaldo y resultados de éxito comprobables y verificables. Elegir a Goose and Hopper es escoger la eficiencia, la eficacia y la calidad.



