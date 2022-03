La atención al cliente y la calidad del servicio de Pelu2paradise Emprendedores de Hoy

En la actualidad, las mascotas ya son parte del hogar, no importa si es un perro, gato, hámster, conejo, canario o periquito, sus dueños siempre buscarán los mejores productos para brindarles la mayor comodidad.

Pelu2paradise es una tienda de productos para mascotas online en la que se pueden encontrar todo tipo de productos para la alimentación, higiene, descanso y paseo para mascotas.

No obstante, lo que más destaca de esta tienda online frente a la competencia es la excelente atención que reciben sus clientes por parte de su personal, ya que está disponible de lunes a domingo y siempre está dispuesto a ayudar a todos los compradores.

Todo lo necesario para una mascota Entre una persona y una mascota puede formarse un estrecho vínculo que aportará felicidad tanto a la mascota como a su dueño, gracias a su interacción diaria. Sin embargo, además de eso, las mascotas necesitan elementos básicos para sentirse totalmente cómodos y saludables dentro de su entorno.

Primero, es necesario adquirir una alimentación equilibrada, adecuada para su edad y peso, en Pelu2paradise se pueden encontrar tanto alimentación seca como húmeda para todo tipo de mascotas, de marcas muy recomendadas por veterinarios como Purina. Pero para que las mascotas puedan ingerir sus alimentos también es importante contar con un comedero adecuado y dentro de esta tienda online existe una gran variedad de comederos de distintos colores y tamaños.

Además, algo infaltable es una camita o jaula adecuada para que las mascotas puedan descansar placenteramente, por eso en Pelu2paradise disponen de camas y jaulas con distintos tamaños, materiales y diseños. Pero lo mejor es que si el cliente tiene muchas dudas sobre qué producto comprar, el personal de Pelu2paradise lo asesorará en la compra de todos los elementos necesarios para sus mascotas.

Atención al cliente de calidad En Pelu2paradise son amantes de los animales y su prioridad es ofrecer el mejor servicio a sus dueños, para que las mascotas tengan los mejores productos siempre. Por esta razón, tienen disponibilidad de lunes a domingo y cuentan con asesores las 24 horas del día para que sus clientes no tengan que hablar con un contestador que no les ayude a resolver sus dudas.

En consecuencia, la excelente atención al cliente es lo que marca la diferencia en esta tienda de mascotas y sus clientes siempre les pueden contactar a través de su cuenta de Facebook, Instagram, correo electrónico, llamada telefónica e incluso WhatsApp.

En consecuencia, también desarrollaron una interfaz bastante fácil de utilizar y adaptable a cualquier tipo de cliente. Pero en el caso de tener alguna dificultad, los asesores pueden ayudar a los clientes en la realización de sus pedidos. Gracias a su gran éxito, Pelu2paradise ahora también se encuentra en Portugal y Andorra.

En definitiva, hacer felices a las mascotas es mucho más fácil con Pelu2paradise.



