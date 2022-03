La Clínica Médica Capilar garantiza el crecimiento de los implantes y la atención postoperatorio Emprendedores de Hoy

Actualmente, uno de los problemas que más preocupan a hombres y mujeres es la caída del cabello. No solo afecta su apariencia física, sino también su autoestima y seguridad.

Afortunadamente, en la actualidad los avances de la medicina permiten presentar alternativas innovadoras que ayudan a contrarrestar esta situación, siendo una de las más destacadas el implante capilar.

No obstante, como se trata de una práctica novedosa, es recomendable asistir a médicos especializados en el área que puedan dar una garantía de crecimiento de los implantes y de seguimiento postoperatorio, como sucede en Clínica Médica Capilar.

Profesionales especializados en tratamientos médicos capilares Con más de 24 años en de trayectoria, Clínica Médica Capilar ha destacado como una de las principales alternativas para la realización de trasplantes, implantes e injertos capilares, ya que además de brindar un servicio exclusivo en esta área, cuenta con un equipo de médicos altamente cualificado para llevar a cabo cada intervención.

De esta manera, los procedimientos quirúrgicos capilares, al igual que otros servicios capilares, son dirigidos expresamente por el personal médico cualificado quien, a su vez, cuenta con la asistencia de profesionales también con amplia experiencia en el área.

Lo anterior permite que la clínica pueda garantizar el mejor resultado en cada intervención y el seguimiento postoperatorio necesario para satisfacer las necesidades de cada paciente.

Además de su calidad de servicio, el personal de este centro ha logrado distinguirse por brindar una atención personalizada las 24 horas del día, dispuesto a atender las inquietudes que pueda presentar cada usuario antes o después de un procedimiento capilar.

Diagnóstico capilar ajustado a la realidad de cada paciente Dentro de los elementos que han diferenciado a la Clínica Médica Capilar de otros centros similares, destaca su alto nivel de profesionalidad y disposición para atender cada caso de forma personalizada, además de ofrecer precios ajustados a las necesidades de cada paciente.

Más allá, de hacer referencia a los “folículos ilimitados” o a precios cerrados por sus tratamientos, estos profesionales se enfocan en las características y el diagnóstico de cada paciente antes de determinar el tratamiento que necesario en cada caso.

Por ejemplo, un paciente con alopecia avanzada seguramente no requerirá la misma atención y tratamientos que una persona cuya pérdida del cabello es mínima. Por esta razón, acudir con los especialistas permitirá que pueda desarrollarse el proceso adecuado para cada situación.

A través de su plataforma digital, los expertos de Clínica Médica Capilar disponen de diferentes vías de contacto y también ofrecen la oportunidad de solicitar un diagnóstico capilar personalizado vía online, lo cual permite agilizar el camino hacia un tratamiento efectivo para combatir la calvicie o pérdida gradual del cabello.



