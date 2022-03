Selección de 12 botellas de Cupani, viticultor del año 2022 por el prestigioso Master of Wine Tim Atkin Emprendedores de Hoy

sábado, 19 de marzo de 2022, 12:53 h (CET)

Una buena opción para los amantes del vino es comprar packs, ya que de este modo pueden disfrutar de botellas de diversas variedades y crianzas. Asimismo, pueden contar con una reserva en casa cada vez que deseen organizar una celebración o simplemente quieran obsequiarla a una persona especial.

En el momento de buscar un lugar para comprar un set de botellas de vino de calidad, ya no es necesario recorrer diversos puntos de venta en la ciudad porque en un e-commerce especializado, como ILOVEWINE, los usuarios pueden conseguir packs de vino de las mejores bodegas a precios accesibles, con tan solo un clic.

Los packs que ofrece ILOVEWINE ILOVEWINE se ha convertido en un comercio electrónico referente en el sector vinícola porque dispone de una vitrina con una amplia variedad de botellas artesanales de los mejores viticultores y enólogos de España. En su propósito por cubrir las necesidades de los aficionados por el buen vino, han diseñado una estrategia de mercadotecnia para adquirir vinos en forma de paquetes.

Dentro de la categoría, destaca actualmente el pack de vinos de Selección Cupani, el cual contiene 12 botellas surtidas de sus elaboraciones. Recientemente, han sido nombrados viticultores del año por el prestigioso Master of Wine Tim Atkin. El pack incluye 3 botellas de vino blanco Rielo; 3 de Cupani, su vino más conocido; 2 de Baskunes; 2 del monovarietal Cupani Garnacha, y 2 botellas de la excelencia de la bodega, Sir Cupani. Todos ellos destacan por su impecable aroma y matices, ideales para compartir y sorprender con seres queridos.

ILOVEWINE combina la mejor calidad de vinos con los beneficios del comercio electrónico. Por esta razón, ofrece una plataforma rápida y segura para hacer pedidos y pagos en línea. Asimismo, hace envíos gratis en todo España, incluidas las Islas Baleares, y en el caso de los packs también se realiza el envío gratis a nivel internacional en países como Alemania, Austria, Bélgica y Portugal, entre otros.

Variedad de vinos artesanales con calidad premium Si algo caracteriza a ILOVEWINE es la exclusividad de los vinos que ofrece. Esta vinoteca es especialista en ofrecer vinos artesanales de los mejores elaboradores de la D.O.Ca. Rioja, no comerciales y que no se consiguen fácilmente en otro tipo de tienda o supermercado. Además, se centra en ofrecer una selección de vinos de una alta calidad. Con este fin, un equipo de expertos conocedores del mundo vinícola se dedica a seleccionar las marcas más destacadas del mercado bajo un proceso riguroso y cuidadoso para garantizar que el cliente quede satisfecho con su compra.

Dentro de la página web, los aficionados y catadores más selectos podrán encontrar las bodegas más destacadas. Entre ellas, está Abel Mendoza, Finca Allende, Remírez de Ganuza, Tierra, Valserrano, Roda, Dominio de Berzal, Baigorri, Pretium o Mitarte, entre otras.

Distinción, calidad y comodidad son algunas de las palabras que describen el servicio de ILOVEWINE, una tienda online que se convierte en una gran alternativa para comprar vinos artesanales exclusivos y a precios accesibles.



