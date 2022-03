Trabajar con todos los ramos y más de 25 compañías con Segur Capital Emprendedores de Hoy

sábado, 19 de marzo de 2022, 12:19 h (CET)

La contratación de seguros a través de una empresa de correduría brinda mejores ofertas con una asesoría personalizada, sin que suponga un incremento en el coste total.

Segur Capital es una empresa dedicada a la correduría de seguros, fundada en 2006 por la asociación de varios mediadores independientes, con una gran trayectoria en el sector. El servicio que brinda es exclusivo y personalizado, en todo momento, ya que el principal objetivo es satisfacer las necesidades de su cartera de clientes para fortalecer la independencia que mantiene con las compañías financieras respecto de las aseguradoras.

Segur Capital, autonomía e independencia Desde su carácter independiente, la empresa no tiene vínculos con otras corredurías y trabaja en todos los ramos con más de 25 compañías líderes del mercado. El objetivo del servicio es realizar auditorías para evaluar la posible aparición de cualquier riesgo en empresas, colectivos o asociaciones.

La red de colaboradores externos de la empresa tiene la opción de trabajar con todas las compañías, sin renunciar a su autonomía e independencia. Los asesores preparan las pólizas que mejor se adapten a las necesidades y circunstancias del cliente, desde un punto objetivo para efectuar un estudio idóneo. El asesoramiento de Segur Capital se realiza desde el principio, ya que es necesario cubrir todo tipo de riesgos posibles, sea en el ámbito personal, profesional o de cualquier industria.

Las ventajas de contratar con una correduría de seguros El asesoramiento personalizado es la gran ventaja de la que parte una correduría de seguros, ya que permite analizar varias ofertas, antes de presentar la opción definitiva que se ajuste al cliente. Por otra parte, contratar un servicio de correduría significa ahorrar tiempo y dinero para cuidar la economía del cliente.

Las empresas de correduría tienen acceso directo a la contratación con aseguradoras, por lo que están en capacidad de encontrar los mejores descuentos. Al ser independiente de cualquier compañía aseguradora, los colaboradores se ajustan a las necesidades del cliente y no de la institución.

Asimismo, el servicio de asesoría posventa es una posibilidad para revisar constantemente las coberturas de la póliza adquirida y garantizar que se mantengan siempre actualizadas. En el mismo sentido, la atención al cliente es más cercana, por lo que la posibilidad de resolver dudas, recibir quejas y realizar reclamos es mayor.

Para Segur Capital, trabajar con las compañías más importantes del mercado es una forma de entregar seguridad a sus clientes, ya que demuestra un trabajo comprometido y con resultados exitosos. La empresa, con sede en Madrid, es una opción con gran valoración para clientes y colaboradores.



