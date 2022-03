Clinical Trainers destaca como uno de los mejores centros para formarse como auxiliar de odontología Emprendedores de Hoy

sábado, 19 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

El papel del auxiliar de odontología es clave para el funcionamiento de las clínicas dentales porque se trata del profesional que se ocupa de la atención al paciente, la provisión de los materiales, la gestión del instrumental y la asistencia al dentista durante los tratamientos que reciben los pacientes.

En la actualidad, es una profesión que prácticamente no tiene paro por la alta demanda de personal capacitado que tiene el sector.

Para ejercer en este puesto y aprovechar las oportunidades disponibles, es necesario disponer de la formación requerida. En Clinical Trainers es posible acceder a un curso de 500 horas, con 200 horas de prácticas que garantizarán el futuro laboral de los alumnos. De esta manera, es posible integrarse en solo 3 meses a uno de los sectores que más empleo genera hoy en día.

La formación de Clinical Trainers Los cursos de auxiliar de odontología de Clinical Trainers están diseñados con base en un sistema didáctico único que combina los ejercicios prácticos con el aprendizaje de conceptos teóricos que permiten la comprensión de todos los protocolos necesarios para ser un profesional sanitario de excelencia. Los profesores que dictan las clases son dentistas especializados en actividad y cuentan con una gran experiencia laboral.

A su vez, la formación teórica se complementa con la realización de prácticas, que están garantizadas por contrato. Estas horas de prácticas se cumplen en algunas de las mejores clínicas de Madrid, en las que los alumnos aprenderán a dominar técnicas de radiografía, periodoncia y medicina oral, entre otras especialidades. De esta manera, es posible convertirse en la mano derecha de un profesional de la odontología y tener un futuro laboral garantizado.

Para poder iniciarse en la formación no es necesario tener conocimientos previos ni en salud ni en odontología. En Clinical Trainers, es posible aprender todo lo necesario para realizar este trabajo. Ahora bien, las características concretas que se buscan en este sector apuntan a personas empáticas, con habilidades comunicativas y capaces de transmitir confianza. Todas estas destrezas son esenciales para trabajar con pacientes. También es importante que el auxiliar de odontología sea organizado, detallista y pueda trabajar en equipo con el resto de sus compañeros y superiores de la clínica dental.

Modelos educativos adaptados a todas las necesidades En Clinical Trainers es posible acceder al modo educativo que mejor se ajuste a las posibilidades de cada persona. De esta manera, los cursos para formarse en una profesión sin paro como la de auxiliar en odontología se pueden realizar de manera presencial o remota.

Clinical Trainers destaca hoy en día como uno de los mejores centros de formación clínicos homologados para iniciar una próspera carrera como auxiliar de odontología, una de las profesiones con mayor demanda en la actualidad.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.