Hipoteca autopromotor, la solución para financiar la construcción de una casa

sábado, 19 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

Poder construir una casa desde cero, partiendo de los gustos o necesidades de su propietario, es una idea atractiva que permite a las personas mantenerse a la cabeza de todo el proceso de construcción; desde el diseño hasta la finalización de la obra.

Si bien la autopromoción permite ahorrar en ciertos costes, la inversión bajo este tipo de modalidad sigue siendo bastante alta, por lo que las personas requieren dinero extra para poder completar el presupuesto mínimo requerido.

Las hipotecas convencionales no están diseñadas bajo características que contemplen gastos particulares de un proyecto de autopromoción, por lo que es necesario acudir a una línea de credito alternativa, como hipoteca autopromotor. Este crédito le permite a las personas acceder a una financiación completa, con la que se puedan ejecutar la obra de una residencia nueva en su totalidad.

La compañía de asesoramiento hipotecario, DeHipotecas, ofrece a sus clientes diferentes alternativas de préstamo con entidades financieras de confianza, las cuales manejen líneas de financiación para autopromotores de vivienda.

Definición y requisitos de un préstamo hipotecario para autopromoción En principio, la hipoteca autopromotor está diseñada para cubrir los gastos de ejecución y finalización de una vivienda nueva. Su interés no se concentra en financiar la compra del terreno donde va a estar ubicada, por lo que el propietario ya debe contar con las escrituras de este,antes de solicitar el préstamo. Después de adquirir el terreno, el propietario debe demostrar ante la entidad financiera que dicho terreno se encuentra en un área urbanizable que cuenta con una licencia y proyecto de construcción, que ya ha realizado el presupuesto del coste total de la obra y que cuenta con un certificado de eficiencia energética. Una vez cumplidos estos requisitos, el banco llegará a un acuerdo con el propietario para establecer la cantidad y fechas del desembolso. Por lo general el crédito financia un 80 % del valor total de la obra, pero ese valor puede variar dependiendo del perfil y el tipo de construcción.

Uno de los mejores créditos hipotecarios autopromotores del mercado El equipo de asesores de DeHipotecas se encuentra en la capacidad de acompañar y ofrecer productos hipotecarios que se ajusten a las necesidades específicas de cada uno de sus clientes. La compañía cuenta con una herramienta de comparación de préstamos que coteja con rapidez las variables de todas las hipotecas autopromotor presentes en el mercado, para que de esta manera se le ofrezcan a sus clientes préstamos con un mayor cubrimiento de gastos y con tasas de interés más bajas.

DeHipotecas espera que los productos hipotecarios que tiene para ofrecer a sus clientes sean el impulso necesario para la consolidación de su sueño de construir una casa propia desde sus cimientos.



