La internacionalización, un pilar fundamental del colegio Pàlcam Emprendedores de Hoy

sábado, 19 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

La apuesta por la enseñanza de idiomas y la participación en proyectos europeos se constituye como uno de los puntos claves de la formación en el colegio Pàlcam, ubicado en Barcelona.

En este centro educativo concertado, se imparten materias en inglés en todas las etapas educativas, además de incorporar el francés como cuarta lengua optativa a partir de 1º de ESO.

Crecer con la capacidad de dominar y hablar más de un idioma presenta una gran cantidad de ventajas. Asimismo, el papel que ha adoptado el inglés a lo largo de las últimas décadas brinda a esta lengua el valor de herramienta fundamental.

La opción de Pàlcam por una educación multilingüe se basa en la evidencia según la cual, la habilidad de dominar tres idiomas, o más, tiene excelentes consecuencias, como multiplicar las opciones laborales en el futuro, aumentar la seguridad en uno mismo, fomentar las relaciones sociales, potenciar el interés del niño por otras culturas y conocimientos y hacer que los alumnos tengan una mente más abierta.

A nivel cognitivo, el alumno multilingüe aprende a pensar sobre el propio pensamiento, desarrolla nuevas habilidades para gestionar distracciones, comunica de forma más eficaz, optimiza la capacidad de escucha y desarrolla una memoria más ajustada, tiene mayor capacidad de gestionar problemas eficientemente ganando múltiples perspectivas y muestra más facilidad para aprender nuevos idiomas.

El aprendizaje de idiomas es, por tanto, uno de los ejes fundamentales en el diseño y definición del Proyecto Educativo de Pàlcam.

La escuela Pàlcam apuesta por la inserción del inglés en el aprendizaje de sus estudiantes Por todo eso, desde el centro educativo se trabaja para que sus alumnos alcancen un nivel adecuado en el conocimiento de lenguas extranjeras. Los estudiantes de esta escuela concertada en Barcelona comienzan a aprender inglés desde los 3 años, con 10 horas semanales de actividades en inglés. Continúan en primaria con 9 horas por semana de asignaturas en inglés, implementando asignaturas AICLE, de contenidos en lengua extranjera, como Science o Arts and Crafts y preparándolos para los exámenes oficiales de Cambridge: STARTERS, MOVERS y FLYERS. Una vez llegan a secundaria, siguen teniendo 9 horas en inglés, y además se ofrece una segunda lengua extranjera, el francés.

Aparte del número de horas de inglés, también implementan el aprendizaje a través de auxiliares de conversación nativos (uno por etapa). Los auxiliares apoyan las clases de lengua extranjera, permitiendo reforzar y ampliar la exposición oral de los alumnos.

Entre las acciones en inglés que llevan a cabo, cada curso dedica una semana a realizar actividades en inglés. Durante la English week, se profundiza y se dan a conocer aquellos aspectos culturales más interesantes sobre países de habla inglesa.

Se promueve y prepara a los alumnos para que se presenten a los exámenes oficiales de Cambridge, tanto en primaria como en secundaria, y obtengan el First Certificate y el DELF en francés al finalizar Bachillerato.

El colegio también cuenta con el American High School Diploma, a través del cual los alumnos cursan el bachillerato español y el americano obteniendo así una doble titulación bachillerato dual.

Las becas de la fundación privada Antonio F. Cagigós Desde Pàlcam se mantienen intercambios internacionales con escuelas europeas. Participan en proyectos europeos Erasmus+ con otras escuelas de ciudades como Hamburgo, Palermo, Estocolmo, Colonia o Venecia entre otras. Además, cada año llevan a cabo entre dos y tres estancias en familias de escuelas de la Unión Europea, y a la vez acogen a los estudiantes que les visitan.

Las becas Antonio F. Cagigós potencian el aprendizaje del inglés en los alumnos de ESO y bachillerato

La fundación privada Antonio F. Cagigós trabaja con el objetivo de premiar la excelencia y esfuerzo de los alumnos en la escuela Pàlcam. Para conseguirlo, creó la beca que lleva el mismo nombre de la fundación y se enfoca en mejorar los procesos de aprendizaje del inglés.

Sus acciones tienen influencia tanto en la metodología de enseñanza que se utiliza en el centro educativo como en el desarrollo ordinario de las clases. De esa manera, la organización impulsa actividades complementarias y proyectos que facilitan el uso de esta lengua. Como beneficio adicional, se otorgan premio a los alumnos que obtengan el título First a través de los cursos escolares.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Aventurarte y sus campamentos de verano para conectar con la naturaleza BooBoo será uno de los agentes digitalizadores de logística que formarán parte del Kit Digital Pintor Valencia ofrece servicio de pintura a cualquier rincón de la comunidad Servicio de sustitución y reparación de cerraduras para vehículos en EGINER Standecor, la empresa especializada en fabricación de stands de diseño y modulares