¿En qué consiste la terapia con psicología integrativa?, por Laia Giménez

Todo ser humano tiene metas y propósitos por alcanzar, sin embargo, estos objetivos muchas veces se ven afectados por las creencias limitantes, que no pueden desprenderse con facilidad y restringen la toma de decisiones. Al incorporar nuevos hábitos y cambiar esas concepciones por otras más sanas, se puede alcanzar el éxito personal y profesional.

Una de las técnicas para lograrlo es la psicología integrativa, la cual permite eliminar y evitar esta clase de creencias. La terapia unifica diferentes metodologías para tratar a la persona en el plano afectivo, conductual, cognitivo, fisiológico e incluso espiritual. Para llevarlo a cabo se requiere de psicólogos con gran experiencia en el área de la psicología humana como Laia Giménez.

¿Cuáles son las 5 creencias limitantes que impiden alcanzar metas? El primer paso para superar las creencias limitantes es definirlas e identificarlas. Al respecto, los expertos exponen que son ideas negativas que todas las personas tienen sobre sí mismas o el mundo que las rodea y, como consecuencia, afectan el desarrollo personal, evitando que cada individuo pueda convertirse en la mejor versión de sí mismo.

Laia Giménez explica que las creencias limitantes más comunes se pueden identificar en 5 categorías basadas en las áreas de la vida que son importantes para todo el mundo, como las limitaciones en el trabajo, en la búsqueda de pareja, sobre el dinero, en la familia y el amor.

Estos pensamientos suelen basarse en inseguridades como la comparación con otras personas, la sensación de incapacidad o inutilidad, el pensamiento de no merecer ciertas cosas o la inclinación por culpar a alguien de los errores propios. En el caso del amor, se agregan otras ideas como “mostrarse vulnerable es peligroso” y “el amor debe ser eterno” o en caso del dinero “las inversiones son solo para los ricos”.

Entender que estas son ideas que hay que eliminar es vital para poder lograr cualquier meta.

La psicología integrativa: ¿Cómo contribuye al crecimiento personal? El estrés, los cambios en la vida, las relaciones, las finanzas, el duelo, las preocupaciones y otras experiencias exigentes de la vida pueden afectar el crecimiento interno de las personas. A través de la terapia integrativa es posible aprender habilidades de afrontamiento para eliminar o superar los desafíos comunes de todos los días.

Laia Giménez se dedica a brindar sesiones de psicología integrativa en Barcelona, las cuales incluyen múltiples enfoques de tratamiento. A menudo se utilizan elementos de atención plena, terapia cognitiva conductual y terapia psicodinámica, además de integrar prácticas no tradicionales de tratamientos mentales como la nutrición, el ejercicio y pasar tiempo al aire libre. Con ayuda de estas técnicas, las personas obtendrán herramientas para tener una mentalidad más positiva, afrontar la vida y alcanzar sus metas.



