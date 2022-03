Complementos vitamínicos de Beverly Nutrition para un correcto funcionamiento del organismo Emprendedores de Hoy

viernes, 18 de marzo de 2022, 19:46 h (CET)

Las vitaminas son moléculas orgánicas que se encuentran en pequeñas cantidades en distintos alimentos y son esenciales para el funcionamiento del organismo.

Intervienen en todos los sistemas y órganos del cuerpo en distintos procesos como la producción de energía, la formación de glóbulos rojos, la inmunidad y el mantenimiento de los tejidos, entre muchos otros.

Como se encuentran distribuidas en distintos tipos de alimentos, la mejor manera de alcanzar una ingesta suficiente es a través de una dieta variada. Cuando el menú diario es restringido, como sucede por ejemplo en el caso de los veganos, o influyen factores como la edad, es frecuente que se registre un déficit de estas moléculas tan necesarias. En estos casos, una solución posible es recurrir a un complemento vitamínico como los que fabrica y distribuye la firma Beverly Nutrition.

Los síntomas del déficit de vitaminas El déficit de las distintas vitaminas que necesita el cuerpo provoca una serie de síntomas. Algunos de ellos son el cansancio constante, la fragilidad del cabello y las uñas, los calambres y la debilidad muscular. Como se trata de síntomas comunes a muchas enfermedades, la mejor manera de establecer si se corresponden o no con la falta de vitaminas es mediante un análisis de sangre. De este modo, es posible conseguir el complemento vitamínico que sea necesario en cada caso.

Entre los déficits más comunes se encuentra el del complejo de la vitamina B. Al ser hidrosoluble, el cuerpo no las puede almacenar y es necesario reponerlas a diario. Esto es posible de conseguir con el producto Ultra Vitamin B100 de Beverly Nutrition, que además incluye vitaminas C y E, que son de efecto antioxidante y contribuyen con el buen funcionamiento del sistema inmunológico.

En particular, la falta de vitaminas B9 y B12 puede generar anemia, que a su vez provoca palidez, cansancio y una pérdida de peso no saludable. En las embarazadas es fundamental la ingesta de estas vitaminas porque, de lo contrario, aumentan las posibilidades de que el embrión sufra problemas congénitos.

Complemento vitamínico para veganos La vitamina B12 solo se encuentra en alimentos de origen animal, por lo que las personas que sigan dietas veganas deben suplantarla de algún modo. En este sentido, el complejo Multivitamin Vegan Vitality de Beverly Nutrition aporta una mezcla potente y ecuánime de vitaminas de la A a la E y minerales que se encuentran combinados de una forma equilibrada.

Su ingesta equilibra la dieta vegana, previene la anemia, permite un efecto antioxidante y refuerza distintas funciones del organismo como el metabolismo y la regeneración celular, entre otras. Su consumo está especialmente recomendado para deportistas.

Beverly Nutrition produce el complemento vitamínico adecuado para equilibrar el déficit vitamínico de cada persona con el objetivo de que todas puedan gozar de un estado general saludable y vigoroso.



