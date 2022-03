Quita Deudas consigue cancelar una deuda de 170.000 € mediante la Ley de la Segunda Oportunidad Emprendedores de Hoy

viernes, 18 de marzo de 2022, 18:49 h (CET)

En una muestra más de que la Ley de Segunda Oportunidad funciona y puede ser aplicada correctamente, el despacho jurídico Quita Deudas consiguió un fallo favorable para uno de sus clientes, que logró la exoneración de una deuda de 170.000 €. A partir de la medida tomada por la Justicia, los acreedores ya no pueden iniciar ningún tipo de acción dirigida al deudor para el cobro de ese monto.

Quita Deudas es un despacho especializado en eliminar deudas mediante la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, vigente en España desde el 2015. Esta normativa está dirigida a particulares y autónomos que no pueden pagar sus deudas y a aquellas que haciéndolo no podrían llevar una vida digna.

La utilidad de la Ley de Segunda Oportunidad El fallo favorable reciente, conseguido en Cáceres, es un buen ejemplo para conocer de qué manera puede ser aplicada la Ley de Segunda Oportunidad para eliminar deudas, que en este caso ascendían a 170.000 €.

En primer lugar, en los razonamientos jurídicos del fallo, el juez deja constancia de que el deudor afrontó los pagos de los créditos no exonerables y tuvo buena fe para llegar a un acuerdo extrajudicial.

De esta manera, es posible observar que cuando se cumplen los requisitos que dictamina la normativa y se cuenta con el asesoramiento legal adecuado, es posible superar una situación de asfixia financiera mediante la aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad.

Inclusión en los distintos ficheros de morosos Otra de las situaciones que afectan a una persona que carga con deudas es la inclusión en los distintos ficheros de morosos que existen en España. Al figurar en esas listas, el deudor ve obstaculizado cualquier tipo de acceso al crédito o a financiación. Las personas que se acogen al amparo de la Ley de la Segunda Oportunidad, y que como en el caso comentado anteriormente obtienen el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, no son incluidas en los ficheros de morosos.

De todas maneras, Quita Deudas cuenta también con asesores jurídicos y expertos que gestionan casos de personas que buscan ser eliminadas de esos listados para poder acceder al crédito normalmente.

Con el apoyo de Quita Deudas, es posible lograr acogerse a los beneficios que otorga la Ley de Segunda Oportunidad y así volver a disfrutar de una situación financiera saludable.



