Presbicia o vista cansada. ¿Qué es y cómo solucionarlo?

viernes, 18 de marzo de 2022, 13:35 h (CET)

La capacidad de los ojos de ver de cerca disminuye gradualmente a medida que las personas envejecen. Este hecho es conocido como presbicia. Se trata de una patología que puede ser detectada y tratada de manera precoz por especialistas en oftalmología como los que conforman el servicio de oftalmología del Hospital Universitari Dexeus.

En este servicio de oftalmología en Barcelona ofrecen diferentes tratamientos médicos y quirúrgicos innovadores para eliminar la presbicia, como son el uso de lentes de contacto correctivas o la cirugía de implante de lentes intraoculares multifocales, entre otros.

Tratamientos para la presbicia La presbicia, conocida comúnmente como vista cansada, es la pérdida de la capacidad de acomodación del ojo, debida a la disminución de la elasticidad del cristalino. Esta estructura es la parte del ojo que actúa como lente y que se encarga de enfocar objetos a diferentes distancias. Por ello, el primer síntoma que aparece es la dificultad para enfocar objetos cercanos. Esto conlleva que las personas tengan que realizar un esfuerzo extra para leer y distinguir imágenes con claridad, lo cual, a su vez, ocasiona otros síntomas como la fatiga visual.

La presbicia ocurre de forma progresiva a medida que la gente va envejeciendo y, habitualmente, se presenta a partir de los 45 años de edad, incluso en quienes no tenían previamente problemas de visión. La disminución de la agudeza visual que causa esta patología puede ser corregida por medio de diferentes tratamientos que ofrecen en el Instituto Quirónsalud Oftalmológico Dexeus.

Instituto Oftalmológico Quirónsalud Dexeus, expertos en el tratamiento de presbicia El servicio oftalmológico del Hospital Universitari Dexeus cuenta con especialistas en presbicia y la tecnología específica para su diagnóstico y tratamiento. Los expertos en presbicia estudian las necesidades de cada paciente y proponen el tratamiento médico o quirúrgico más adecuado. Esto lo consiguen a través de un examen visual completo y específico a los problemas que genera la presbicia. Dicho examen permite detectar el grado de dificultad de la visión y la elasticidad del cristalino de los pacientes.

El Servicio Oftalmológico del Hospital Universitari Dexeus ofrece tratamientos quirúrgicos seguros y efectivos como el láser excímer y el implante de lentes intraoculares multifocales, específicamente indicado para pacientes que quieren corregir la presbicia de forma definitiva sin depender del uso de gafas o lentillas. De estos, el método más utilizado es el implante de lentes intraoculares multifocales, por su efectividad y rapidez para corregir problemas visuales, así como problemas asociados como el astigmatismo. Adicionalmente, la cirugía intraocular elimina la aparición de la catarata, lo cual hace que el paciente no tenga que regresar al quirófano para tratarlas.

Entre las principales soluciones no quirúrgicas para la presbicia se encuentra el uso de gafas o lentes de contacto. Estas soluciones ayudan a corregir la dificultad de la visión que ocasiona la presbicia y otras patologías como el astigmatismo, la miopía, etc.



