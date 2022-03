Los sistemas de gestión ERP de Certitec optimizan el rendimiento de las empresas Emprendedores de Hoy

viernes, 18 de marzo de 2022, 13:21 h (CET)

Las compañías de bienes o servicios que deseen optimizar sus resultados pueden utilizar los sistemas de gestión ERP (Enterprise Resource Planning). Estos son programas automatizados que permiten soluciones organizativas a través del manejo del flujo de información gerencial, mediante el cual se pueden integrar las funciones de los distintos departamentos operativos y administrativos con el fin de mejorar los resultados.

Certitec es una empresa española especializada en soluciones ERP para diferentes sectores empresariales. Actualmente, esos sistemas son una herramienta fundamental y necesaria en la administración de todas las áreas de un negocio. Con sus distintos módulos simplifica y unifica criterios de gestión entre los diferentes sectores operativos, haciendo más eficiente el proceso productivo y organizacional.

El alcance de los sistemas de gestión ERP Certitec es una empresa de tecnología dedicada a la consultoría para el aporte de soluciones informáticas de gestión y planificación a todo tipo de empresas. Mediante un diagnóstico previo, esta empresa diseña las alternativas informáticas inteligentes más adecuadas para cubrir las necesidades y facilitar su interacción con el entorno comercial. Su trabajo ha sido particularmente importante para los autónomos y en el sector de las pequeñas y medianas empresas. En cada caso se ha aplicado un sistema de gestión ERP adaptado a las necesidades particulares del modelo de negocio.

En general, los sistemas de gestión ERP desarrollados a medida requieren de mayor inversión, pero ofrecen mejores resultados, al realizarse a través de un boceto específico y personalizado. Esto entraña cierta dificultad, por lo que no todos los proveedores tienen la capacidad necesaria para su realización. La principal ventaja de los sistemas de gestión ERP a medida es que se adaptan a las necesidades concretas de cada negocio y por lo tanto ofrecen resultados mucho más efectivos.

Los servicios de Certitec Como empresa especializada en soluciones ERP, Certitec dispone de un portafolio de soluciones informáticas inteligentes. Uno de los más completos es el Business Intelligence que, según la firma, proporciona todo el soporte para la toma de decisiones críticas del negocio. Ese soporte se basa en la muestra en tiempo real de los indicadores claves del rendimiento de la compañía.

Uno de los de mayor demanda es el sistema ERP de recursos humanos llamado HR Infinity. Este ofrece a los usuarios la posibilidad de automatizar toda la gestión del personal de la empresa mediante el control de los datos de los trabajadores. Por otro lado, el ERP financiero denominado Solmicro Financiero ayuda a gestionar una visión global del comportamiento económico de la compañía y sus perspectivas.

El ERP Agropecuario de Certitec es un software específicamente diseñado para este sector. Una eficaz herramienta que integra la gestión de las diferentes etapas del proceso productivo, desde la recepción del producto hasta la venta final, garantizando la trazabilidad. Otro de los destacados es el ERP Vitivinícola (Solmicro Bodegas). Su eficacia se basa en la gestión y control de todos los módulos necesarios para la elaboración, crianza, embotellado y distribución de vinos.

El desarrollo de sistemas de gestión ERP no acaba aquí. Entre otros, existen desarrollos específicos para alquiler de maquinaria, control de la calidad, logística o control de existencias. Una muestra más de que los sistemas de gestión ERP que ofrece Certitec se adaptan al volumen, sector y necesidades de todas aquellas empresas que quieren optimizar su rendimiento y mejorar su competitividad.



