La importancia de la ecografía musculoesquelética para el diagnóstico, por Erre Fisioterapia Emprendedores de Hoy

viernes, 18 de marzo de 2022, 13:11 h (CET)

Cualquier persona puede experimentar en su vida un problema en los músculos, tendones, nervios, huesos y articulaciones de su cuerpo. Sin embargo, la incidencia aumenta en individuos que realizan actividad física, ya sea practicando algún deporte o en el gimnasio, así como también en aquellos de edad avanzada.

Muchas veces los pacientes acuden a consulta por un dolor que a los profesionales de medicina se les hace difícil de identificar a simple vista. No obstante, en la actualidad existe un método muy efectivo para encontrar las causas de las dolencias, se trata de la ecografía musculoesquelética que realizan en lugares como Erre Fisioterapia, con dos sedes en Madrid, específicamente en Vallecas y Moratalaz.

Las grandes ventajas de la ecografía musculoesquelética Cuando una persona acude a un especialista por un dolor o traumatismo, es muy importante detectar adecuadamente de dónde proviene el problema para poner en marcha el tratamiento más óptimo que permita ponerle fin a las molestias. Por esta razón, en Erre Fisioterapia cuentan con la ecografía musculoesquelética, la cual permite evaluar lesiones en músculos, tendones y ligamentos en tiempo real.

Las ventajas de este tipo valoraciones con ayuda de la ecografía son muchas, y es que, además de localizar el problema de forma rápida y efectiva, permite valorar la evolución y progresión del mismo. Por lo general, con este procedimiento se pueden diagnosticar desde artritis, hasta esguinces, torceduras, pinzamientos de nervios, desgarros de tendones, acumulación de líquido en los músculos, inflamaciones, quistes, hernias, dislocaciones, entre muchas cosas más.

La ecografía musculoesquelética no es invasiva y es totalmente inocua, por lo que en cualquier persona se puede proceder a realizar un estudio ecográfico sin ningún tipo de inconveniente.

Cómo prepararse para la realización de la ecografía musculoesquelética En Erre Fisioterapia utilizan un ecógrafo de alta gama para la realización de la ecografía musculoesquelética. En cuanto a la preparación previa no es necesaria ninguna, más allá de la recomendación de asistir con ropa cómoda y holgada y prescindir de cualquier tipo de joyas y prendas en el momento de la realización de la prueba.

El tiempo de duración de la ecografía depende de cada paciente, ya que algunos requieren de una exploración más exhaustiva, pero por lo general dura entre 10 o 15 minutos.

Erre Fisioterapia es un centro de fisioterapia avanzada y osteopatía. Por este motivo, los pacientes pueden consultar con un experto en fisioterapia los resultados de la ecografía musculoesquelética. Además, estos profesionales se encargarán de determinar una terapia adecuada que contribuirá a la recuperación en un tiempo prudencial para cada paciente. Este centro, abierto de lunes a viernes a partir de las 9:00 a.m. hasta las 20:00 p.m., ofrece atención personalizada y detallada.

Para mayor información se puede visitar la página web de Erre Fisioterapia donde especifican todos los servicios que ofrecen y la ubicación exacta de cada una de sus sedes.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.