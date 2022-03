Aventurarte abre las inscripciones para su campamento de verano Emprendedores de Hoy

viernes, 18 de marzo de 2022, 13:10 h (CET)

Aunque la primavera está a punto de llegar, algunas empresas encargadas de la logística y organización de campamentos de verano ya han publicado sus fechas de apertura de inscripciones.

No es de extrañar su anticipación, teniendo en cuenta el tiempo y dedicación que requiere la preparación de los campamentos de este tipo. Las expectativas tanto de madres y padres, como de los participantes, suelen ser muy altas, y en Aventurarte trabajan para que todos los elementos, desde la calidad de las instalaciones, hasta el diseño y planificación de las actividades, estén a la altura de las mismas.

Por este motivo, este año Aventurarte ha decidido abrir sus plazos de inscripción a partir del 10 de marzo de 2022, para que jóvenes de todas las edades puedan reservar su plaza para los campamentos de verano.

Verano acompañado de ciencia En 2022, el campamento y todas las actividades girarán alrededor de la temática LosInventos. Las tribus (grupos en los que dividen a todos los niños y niñas por edades) este año se nombrarán con figuras importantes de la historia científica de la humanidad, como Nikola Tesla o Hedy Lamarr.

Cada una de las actividades se diseña teniendo en cuenta la edad y desarrollo del grupo al que va dirigido, por lo que los padres pueden tener la seguridad de que sus hijos se encuentran en un entorno adaptado y apropiado. El campamento se encuentra ubicado en la Sierra de Ayllón, al norte de Guadalajara, muy cerca de Madrid. Esta zona forma parte de un complejo de parques naturales que recoge varias áreas protegidas con un alto valor ecológico, que brinda a los participantes la oportunidad de gozar de la naturaleza en su estado más puro.

Un espacio que favorezca la convivencia Para los organizadores del campamento es muy importante que los acampados y acampadas no solamente disfruten de actividades al aire libre durante sus vacaciones, sino que puedan aprender a través de la convivencia valores como el respeto, la solidaridad y el compañerismo. Durante las actividades, todos los monitores buscan incentivar el entusiasmo en los participantes, estimulando su curiosidad y capacidad de observación, siempre desde el diálogo y el trabajo en equipo.

Finalmente, Aventurarte invita a todos los niños, niñas y jóvenes con ganas de diversión e interesados en la ciencia a que se inscriban desde el 10 de marzo a su próximo campamento de verano. De la mano de los científicos más prestigiosos de todos los tiempos, podrán disfrutar de una aventura de conocimiento que quedará para siempre impresa en su memoria.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.