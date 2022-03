Harvest Trading Cap firma convenio con OGGO Medical Comunicae

viernes, 18 de marzo de 2022, 17:15 h (CET) Harvest Trading Cap hace recorrido en las instalaciones de OGGO WALLET EXCHANGE ECOSYSTEM en El Salvador El domingo 6 de marzo del 2022 La Empresa Dominicana Harvest Trading Cap junto a Moon Capital, ha firmado un convenio de colaboración con OGGO Medical, con el objetivo de representar a la empresa Internacional en la República Dominicana.

La firma del convenio la ha realizado Jairo González MA CEO de Harvest Trading Cap, CEO Moon Capital SRL Lic. Gregorix Polanco, el señor Philip Ong CEO y Chairman de OGGO Medical. El acto se celebró en el restaurante Acantilados, donde se estableció un marco de colaboración para fines de ayudar la salud de la población dominicana siendo Harvest Trading Cap y Moon Capital los representantes y embajadores de NICAS en República Dominicana y otros países en donde tienen presencia internacional.

NICAS es un dispositivo revolucionario desarrollado por OGGO Medical, para la detección de la impartición mucho antes de que se reflejen síntomas externos en las personas.

Ésta alianza será factible para ayudar a la mejora del sistema de salud en Republica Dominicana, impactando de manera positiva a las personas que hoy en día sufren y padecen de esta enfermedad y no encuentran solución a tiempo debido a las pocas alternativas que poseen. La intencion de Jairo Gonzalez, Lic. Greorix Polanco y el señor Philip Ong es que se pueda expandir a toda latinoamérica.

Dentro de los invitados especiales, hizo presencia la Lic. Claudia Fernandez Presidente Organización Edu Cripto.

Harvest Trading Cap agradece a OGGO Medical Services por confiar en su proyecto y por colaborar al desarrollo y expansión de los mecanismos de la salud de los dominicanos con sus nuevas tecnologías. La visión de Harvest Trading Cap y Moon Capital es que hayan mucho mas personas beneficiadas.

El equipo de Harvest Trading Cap tambien fué cordialmente recibido por el señor Philip Ong, CEO y Chairman de OGGO Wallet Exchange Ecosystem, plataforma de negocios tradicional con un ecosistema activo de Bitcoin y de nuevas tecnologías en El Salvador.

Philip Ong junto a Jairo González MA Ceo de Harvest Trading Cap, Lic. Gregorix Polanco Director Ejecutivo de Harvest Trading Cap Academy, el Dr. Roberto Torres Rector de Andragogy Autonomous University y la comitiva de Harvest Trading Cap, realizaron un recorrido en las instalaciones de OGGO.

Durante este maravilloso recorrido se trataron diversos temas, entre los cuales figura, la historia, trayectoria y evolución de las criptomonedas, cómo estas han crecido de manera significativa y revolucionado en El Salvador. Tambien se habló sobre futuros proyectos con colaboración de Harvest Trading Cap y su entidad educativa Harvest Trading Cap Academy.

Jairo González enfatizó en el desarrollo de los temas ya mencionados y los aportes que garantizan la estabilidad económica en uso de las nuevas tecnologías financieras en Centroamérica y Latinoamérica.

OGGO busca la generación de un ecosistema de impacto económico y social basado en criptomonedas y contempla la creación de una universidad, una academia de criptomonedas, proyectos de seguridad alimentaria y agua, un centro médico y la creación de plataformas de intercambio de monedas virtuales.

Este encuentro fué muy gratificante para ambas partes, puesto que se nutrieron de lo que ambas entidades desean hacer a favor del futuro crecimiento de las nuevas tecnologías financieras.

