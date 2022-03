Las facetas en la música y en la moda de la artista IRENNE CHC Emprendedores de Hoy

viernes, 18 de marzo de 2022, 12:26 h (CET)

Madrid es conocida por ser una ciudad artística llena de las famosas obras de Goya, Velázquez y demás artistas icónicos cuyo trabajo se resguarda en el Museo del Prado.

En esta emblemática ciudad, IRENNE CHC ha desarrollado su carrera artística en los últimos años.

La ciudad le ha permitido descubrir sus verdaderas pasiones y acumular experiencia en el área del estilismo, marketing y comunicación, trabajando con diferentes empresas de renombre y firmas de moda internacionales como Missoni, Moschino, Dsquared2, Maison Martin Margiela, Paule Ka, Just Cavalli y Patrizia Pepe, entre otros. Asimismo, ha colaborado con estilistas en Elle, Vogue, Yo Dona, GQ, Neo2, y otras revistas nacionales y suplementos de moda. También en televisión, eventos de moda, cine y festivales de cine. Por otro lado, la música ha influido en su manera de expresarse y ver el mundo, por eso, la artista ahora explora su nueva etapa como cantante y compositora.

El dote musical de la artista IRENNE CHC Irene Chamorro Cuesta es una artista nacida en Valladolid. Su madre es una periodista española originaria de León y su padre fue un diplomático nigeriano.

La artista resalta sus orígenes y mestizaje, a través de la visión que tiene del mundo y cómo lo transmite en sus piezas. Siempre se interesó en el mundo artístico, por lo cual ha explotado todo su talento en diferentes áreas como la moda, el baile y la música. Actualmente, esta última tiene un papel más destacado en su vida.

Además, cabe destacar que desarrolló su talento siendo autodidacta, ya que solo adquirió conocimientos musicales en el colegio y en el instituto pero de una manera muy precaria y superficial. Por eso, aprendió a cantar y componer durante 20 años por su cuenta y en secreto, teniendo en consideración la influencia de diferentes géneros musicales como el R&B contemporáneo, Neo-Soul, Trap, Rock, Rap, Pop y Dancehall.

Asimismo, entre los artistas que han marcado su estilo de alguna forma se encuentran Kanye West “YE”, Beyoncé, The Weekend, Jimmy Hendrix, Mary J. Blige, Lil Wayne, Lana de Rey, Future, Jay Z, entre otros.

Por otro lado, el principal objetivo de la estrella es transmitir sentimientos a través de sus temas y conectar con el público.

IRENNE CHC, apasionada de la moda y la música Irene Chamorro Cuesta, más conocida por su nombre artístico IRENNE CHC, es una artista multifacética. Además de dedicarse a la música, ha trabajado como estilista y asesora de imagen, ya que cuenta con sólidos conocimientos sobre la industria de la moda y las últimas tendencias. Su formación profesional la llevó a cabo junto a una serie de profesionales como Isabel Yuste, Ana Iriberri, Ana Capel, Mayte Méndez de Vigo, Sylvia Montoliu y Javier Plazas, entre otros. Asimismo, sus influencias más grandes son Coco Chanel, Virgil Abloh y Oliver Rousteing, con quien concuerda en que la música y la moda van de la mano.

Todos estos conocimientos junto a su creatividad le permiten adaptar el estilo de cualquier persona o marca, teniendo en cuenta factores como: morfología, teoría del color, visagismo y estilos personales. Bajo su filosofía de moda “Vistes lo que eres, no eres lo que vistes” y “la ropa no te define, pero tu estilo sí” logra encontrar el estilo personal de todos sus clientes.

IRENNE CHC es una artista y cantante integral preparada para resaltar cualquier área o escenario para hacerlo brillar.



