Repara tu Deuda Abogados cancela 98.914€ en El Masnou (Barcelona) con la Ley de Segunda Oportunidad

Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado cancelar una nueva deuda en Catalunya, que en este caso ascendía a 98.914 euros, aplicando la Ley de Segunda Oportunidad.





Se trata del caso de Rebeca Tafur, vecina de El Masnou (Barcelona), con dos hijos. Ahora, asegura que está "súper agradecida. No me lo creía, pero poquito a poco, cuando ha ido pasando el tiempo, fui creyendo". Y es que ella sostiene que antes "vivía por respirar. Yo quería pagar. Mi intención no fue nunca no pagar". Ahora "voy a empezar a salir adelante, tengo planes, tengo mucha ilusión. Esto me ha dado una vida", afirma.





Los abogados de Repara tu Deuda explican su historia: “la Sra. Tafur entró a formar parte de un negocio de venta de colchones en su país de origen, Perú, con su hermana. Debido a la crisis económica, la disminución de ingresos de los posibles clientes, y un robo del dinero por parte del contable, el negocio no pudo continuar y tuvieron que cerrar con importantes pérdidas”.





Ahora, gracias a Repara tu Deuda Abogados y a la Ley de Segunda Oportunidad, puede empezar de nuevo sin deudas, tras dictar el Juzgado Mercantil nº1 de Barcelona (Catalunya) el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en su caso.





Repara tu Deuda Abogados puso en marcha su actividad en 2015, el mismo año en el que entró en vigor la ley en España. En la actualidad el despacho ha superado la cifra de 70 millones de euros en concepto de cancelación de deuda de sus clientes con la aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad.





El despacho de abogados cuenta con un porcentaje de éxito del 100% en los casos presentados ante los juzgados españoles en los que se cumplen los requisitos exigidos por la legislación, esto es, no superar los 5 millones de euros de deuda, haber intentado un acuerdo previo para el pago a plazos de la cantidad debida, no haber cometido ningún delito socioeconómico en los últimos diez años y ser un deudor de buena fe.





Además, los abogados de Repara tu Deuda llevan a cabo la mayor parte de los casos de la Ley de la Segunda Oportunidad en nuestro país ya que más de 18.000 personas han iniciado su proceso con ellos.





El despacho de abogados lucha para que cualquier persona en situación de sobreendeudamiento pueda acceder a la Ley de la Segunda Oportunidad. Por este motivo, adapta siempre los honorarios en función de la capacidad económica del cliente. Y es que “muchas personas no comienzan los trámites porque no pueden pagar los honorarios que les piden algunos abogados”, afirman. “Nosotros -añaden- tratamos de ser compresivos con su situación ya que sabemos que son personas arruinadas que viven situaciones angustiosas”.





