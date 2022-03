TMR-WORLD, el marketplace de productos deportivos de primeras marcas con grandes precios Emprendedores de Hoy

viernes, 18 de marzo de 2022

Encontrar estrategias que ayuden a trabajar el cuerpo es preponderante en todo tipo de situación, ya que el ejercicio es esencial para llevar una vida saludable y mejorar la calidad de esta.

Encontrar un marketplace de productos deportivos de primeras marcas a los mejores precios del mercado no suele ser simple, pero todo se facilita gracias a propuestas revolucionarias como TMR-WORLD Shop, una compañía que fabrica y distribuye material para la práctica del deporte y la salud deportiva.

Una empresa familiar enfocada en soluciones y servicio para mejorar la condición física En los años 70, Hans Ruf, entrenador deportivo condecorado con la medalla al mérito deportivo y con gran experiencia y pasión por su labor, se inspiró en un sistema de entrenamiento en el norte de Europa y lo desarrolló creando un sistema físico portable que denominó cinturón ruso, que con el paso del tiempo se conoció como tirante musculador y desde 2015 TMR.

En 2012, Carlos Llinàs y Silvia Ruf tomaron las riendas y lanzaron TMR-WORLD. Inicialmente, se enfocaron en la venta de productos de fabricación propia, pero debido a la alta demanda, ampliaron su oferta e integraron en su catálogo producción externa con fabricantes de alta calidad Europeos y estándares internacionales.

Ahora, TMR-WORLD es un marketplace / Megastore Online con gran presencia en la web con más de 250 marcas y más de 6.500 productos que suman más de 25.000 referencias. Disponen de productos europeos y una gran variedad de métodos de pago y el servicio de alquiler en su propia plataforma para que marcas y profesionales tengan visibilidad y acceso a su tienda. Igualmente, ofrecen servicios adicionales cómo localización de profesionales idóneos para sus clientes en campos complementarios entre sí como fisioterapia, endocrinología, nutrición, entrenamiento personal, clubs de entrenamiento y boxes de crossfit, entre muchos otros.

Productos y servicios eficientes para quienes conciben al deporte como un estilo de vida Esta iniciativa se ha consolidado en la venta B2B (negocio a negocio) y B2C (negocio a cliente), ya que venden y distribuyen sus propios productos, además de ofrecer también la producción de terceros. Sin embargo, su mayor punto diferenciador que les resalta por encima de las demás compañías de este sector es que se centran en la investigación para desarrollar productos ideales y con alta funcionalidad. Al producir en sus propias instalaciones y comercializar productos de terceros que son contrastados antes de ponerlos en venta, demuestran su interés por el usuario, la calidad del producto y la responsabilidad social al ofrecer artículos duraderos y eficientes.

Entre sus futuros planes, destaca el lanzamiento de su propio canal de YouTube donde ofrecerán al público la unboxings, reviews e interviews, contenido web y formación en la utilización de productos, entrevistas y debates. También ofrecerán concursos trimestrales, sorteos el día 30 de cada final de trimestre y premios con productos de sus reviews i unboxing’s. En su portafolio disponen de un servicio 360 “llaves en mano” en el que contribuyen con su experiencia y producción a la creación de gimnasios wellness y wellbeing para corporaciones, hoteles y/o barcos recreacionales o cruceros. Son especialistas en home gym, por lo que cubren todo tipo de necesidades deportivas con soluciones integrales e inteligentes que se adaptan a cada situación y espacio. El multideporte es su estandarte: ”TMR-WORLD… because we improve human physical condition”.



