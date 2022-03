5 ideas para regalar en el Día del Padre Emprendedores de Hoy

viernes, 18 de marzo de 2022, 12:17 h (CET)

El Día del Padre se celebra el próximo sábado 19 de marzo, en España. En Sir Fausto son conscientes de que muchas personas están buscando el regalo ideal y, por ello, han preparado una vitrina de opciones, con 5 productos perfectos para esta celebración, con un 30% de descuento especial para el Día del Padre.

Es posible encontrar cosméticos para el cuidado de la barba, pelo y piel. Todo para poder hacer un regalo a los padres en esta ocasión tan especial, e incluso hacerlo a distancia.

Sir Fausto es una línea de cosmética masculina que se caracteriza por ofrecer productos compuestos de activos 100% naturales. Su manifiesto es el respeto por la naturaleza, el cabello, la barba y la piel de manera consciente.

En sus productos, donde destacan champús, pomadas o aceites para barba, no se encontrarán derivados de petróleos, ni grasas animales, pero sí reconocidos activos como el Abyssinian Oil, ingrediente que acondiciona el cabello de manera permanente, o el Redensyl, que está presente en los Kits Tratamiento Caída, y que según la ciencia se ha convertido en la nueva alternativa al trasplante capilar.

La marca trabaja para obtener calidad en todos sus productos y con un sello eco-friendly muy marcado, no apunta solo a la estética de un peinado de moda, sino a tratar las afecciones de la piel. Por esto, Sir Fausto brinda las herramientas a cada problema capilar y/o de piel, específicamente, a través de su Line Pure o bien, de sus Tratamientos Magistrales, los que fueron diseñados para tratar cada una de las principales problemáticas que presentan los distintos cabellos, como la caspa, caída o grasa.

5 opciones de regalo de Sir Fausto para el Día del Padre Champú para barba El primer paso para una barba increíble es la limpieza y la hidratación. Para lograrlo, los padres necesitarán un champú destinado exclusivamente al cuidado, higiene y acondicionamiento de la barba. Por eso, es recomendable el champú para barba Sir Fausto, enriquecido con extractos 100% de origen natural e ingredientes que además curarán y calmarán la piel tras el afeitado. Es momento de que los padres digan adiós a ese vello facial áspero y que disfruten de una barba limpia, brillante y sedosa.

Pomada para barba Hidratación y fijación suave. Si el papá es de los que está todo el día corriendo y entre tanto ponerse y sacarse la mascarilla termina con una barba completamente desordenada, este producto es ideal para él. Por otro lado, la cera para barba es perfecta para tenerla peinada durante todo el día.

Óleo esencial para barba El óleo esencial para barba hidrata y mantiene el vello facial suave sin dejar un efecto graso sobre la barba. Enriquecido con extractos 100% naturales.

Kit tratamiento barba Es un regalo ideal para los papás barbudos. El kit contiene 4 productos especializados para el cuidado y fortalecimiento de la barba. Incluye champú, tónico fortalecedor barba, pomada barba y oleo fortalecedor.

Kit tratamientos capilares Ideal para aquellos padres que sufren de caída, caspa o cabello graso. Incluye champú, tónico capilar y gel.

Entre todos los productos que ofrece Sir Fausto es posible elegir el que más se adapte a las necesidades.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.