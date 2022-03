Calvià afianza su liderazgo en el sector de eventos y congresos en el Mallorca Loves MICE

El municipio de Calvià (Mallorca) afianza su liderazgo en el sector del turismo de eventos y congresos (MICE) con su participación en la V edición del Mallorca Loves MICE (24-25 de marzo, Palau de Congressos de Palma). Calvià acudirá como partner y de forma presencial a este evento profesional que se caracteriza por su diseño gamificado, en el que todos los asistentes participarán en dinámicas de grupo especiales y diversos desafíos que facilitarán el intercambio de conocimiento y la creación de contactos El municipio de Calvià (Mallorca) afianza su liderazgo en el sector del turismo de eventos y congresos (MICE) con su participación en la V edición del Mallorca Loves MICE, que se celebrará el 24 y 25 de marzo en el Palau de Congressos de Palma. Calvià acudirá como partner y de forma presencial a este evento profesional que se caracteriza por su diseño gamificado, en el que todos los asistentes participarán en dinámicas de grupo especiales y diversos desafíos que facilitarán el intercambio de conocimiento y la creación de contactos.

Con la celebración de una media de 4 ó 5 encuentros anuales de este tipo antes de la pandemia, Calvià es una referencia internacional en el turismo de congresos. Ahora que la situación epidemiológica de la COVID-19 parece favorable a la celebración de reuniones presenciales, Calvià retoma su apuesta por el turismo de negocios y la organización de congresos. El municipio presentará en el Mallorca Loves MICE, la feria internacional del sector de referencia en Baleares y la primera “diseñada como un game” según su organización, toda su oferta de espacios habilitados para eventos, donde se incluyen más de 30 lugares entre escenarios propiedad del consistorio y hoteles especializados con experiencia en MICE.

Además, Calvià contará con un espacio propio para entrevistas y participará en los encuentros de networking y en las dinámicas de grupo características del Mallorca Loves MICE. Las personas que asistan a esta feria también podrán disfrutar de charlas especializadas de profesionales del sector, mesas redondas y multitud de actividades diseñadas para facilitar futuros acuerdos entre destinos, empresas y personas interesadas en el turismo MICE.

Calvià de los negocios

Durante esta y el resto de ferias y eventos especializados donde participará en 2022, el municipio mallorquín tiene el objetivo de dar a conocer en qué consiste su apuesta por el sector MICE como una de las áreas implicadas en el cambio de modelo turístico durante los últimos años. Este cambio incluye la apuesta por un modelo de turismo de mayor calidad, sostenible, que cuida el entorno y su ciudadanía y que conlleva un impulso del turismo familiar, la cultura, el deporte, la gastronomía y también el turismo MICE.

Gracias a su moderna infraestructura turística, que acoge cada año a 9 millones de visitantes, el municipio dispone de espacios y capacidad hotelera adecuados para celebrar eventos de distinto tamaño. Sus más de 300 días de sol al año, sus temperaturas suaves (27 grados de media en verano y 14 en invierno), su cercanía con el aeropuerto de Mallorca y con el centro de Palma (a 20 minutos en coche de ambos lugares) y la posibilidad de completar el viaje de trabajo con una estancia turística para disfrutar de su costa, paisaje de interior, gastronomía y cultura hacen de Calvià un destino muy atractivo para la celebración de congresos sectoriales, foros y eventos de empresa.

Más ferias MICE en 2022

Además del Mallorca Loves MICE, Calvià estará presente en una importante cita internacional: el IMEX Frankfurt, entre el 31 de mayo y el 2 de junio. Se trata de la feria de encuentros y viajes de incentivos más importante de Alemania y cuyo público, compradores invitados y partners asistentes poseen un fuerte carácter estratégico para el municipio mallorquín. Calvià también presentará su oferta MICE en el IBTM World Barcelona, que se celebrará hacia finales de 2022.

Por otro lado, el Ajuntament de Calvià prevé retomar en octubre de 2022 los encuentros internacionales que Mallorca Leads —consultora especializada en la gestión de eventos en Mallorca y que tiene a Calvià como “destino preferente”— venía organizando cada año hasta la llegada de la pandemia. En esta cita se invitará a alrededor de 20 agencias de eventos de toda Europa para que conozcan el destino de primera mano mediante viajes de familiarización y mantengan reuniones one to one.

Por último, Calvià también participa en los encuentros de negocios que organiza Mallorca Leads de forma mensual con el objetivo de hacer contactos y propiciar acuerdos y actividades con empresas MICE locales.

Más información: https://visitcalvia.org/mice/