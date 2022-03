Comienzan los sondeos de agua en El Romeral, Caracolillos y Pinos Comunicae

viernes, 18 de marzo de 2022, 14:16 h (CET) Sonber S.A. se hace eco de la noticia lanzada por La Opinión de Málaga sobre la situación de sequía y las medidas que está llevando a cabo el alcalde de Alhaurín de la Torre Sonber S.A., una empresa dedicada a hacer sondeos de pozos y comprobar el aforo de los pozos, se hace eco de la información aportada por La Opinión de Málaga sobre la situación de sequía que vive Alhaurín de la Torre y los pueblos de alrededores y las medidas que está tomando su alcalde antes de que la situación se agrave.

La situación de sequía ha ocasionado a la población un grave peligro. Por ello, el alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, ha declarado la emergencia de varias obras que tienen como objetivo el abastecimiento de agua para todo el municipio. La cifra de todas estas obras rondan en torno a más del millón de euros, entre los sondeos de agua de diferentes enclaves y la renovación de las redes de abastecimiento.

Ante la declaración de emergencia, los proyectos se agilizarán para que queden finalizados antes de verano para que no se dispare el consumo de agua en verano y la situación se agrave. Los trabajos previstos son cuatro en total: tres de ellos son perforaciones y sondeos en las zonas de El Romeral, Caracolillos y Pinos y la sustitución de las tuberías de suministro en La Alquería.

Anteriormente, se han realizado estudios de sondeos municipales; de la red de abastecimiento, para la mejora de la interconexión de sistemas para garantizar su funcionamiento; y varios sondeos de investigación en zonas deficitarias, estudiando la posibilidad de realizar nuevos sondeos.

Además, han comenzado las obras de renovación del abastecimiento de las zonas con peor rendimiento; nuevos proyectos de abastecimiento; estudio de la posibilidad de nuevas fuentes de abastecimiento; y obras de emergencia para la sustitución de los pozos de abastecimiento que no son explotables.

