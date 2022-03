PACARI, el chocolate más premiado para el mejor padre del mundo Comunicae

viernes, 18 de marzo de 2022, 13:55 h (CET) Padre no habrá más que uno, pero chocolates PACARI para celebrar su día hay muchos y algunos de los mejores han sido reunidos en un estuche único. Con sal de Cuzco, hierbaluisa, chile, mortiño, uvilla y hasta banana. También de algunas de las regiones productoras del cacao más exclusivo de Ecuador. El lujo de regalar uno de los mejores chocolates del mundo. PACARI cuenta con más de 300 reconocimientos por su calidad, innovación y modelo de negocio Padre no hay más que uno, pero afortunadamente chocolates PACARI, reconocido en varias ocasiones como el mejor en barra del mundo por la extraordinaria calidad e innovación de sus productos, hay muchos. Por eso, la marca ha seleccionado y reunido en un estuche único algunos de las barras más sorprendentes y premiadas para compartir con el mejor padre del mundo y celebrar su día de la forma más original, sorprendente y, sobre todo elegante.

El lujo de regalar el mejor chocolate del mundo

Bajo la filosofía del árbol a la barra, PACARI elabora chocolates orgánicos, biodinámicos y con alto porcentaje de cacao, que están comprometidos con el medioambiente y con la salud de sus consumidores y promueven el comercio justo. Además, desde sus inicios, la marca ecuatoriana innova constantemente para ofrecer nuevos ingredientes y sabores, como pueden ser sal de Cuzco, hierbaluisa, chile, mortiño, uvilla y hasta banana. También de algunas de las regiones productoras de del cacao más exclusivo de Ecuador (Esmeraldas, Los Ríos y Manabí) para celebrar el próximo 19 de marzo el Día del Padre. Sin duda, la forma con más estilo y elegancia de regalar el mejor chocolate del mundo. Irresistible lujo y auténtico placer.

Contenido de la caja de cuero de chocolates PACARI:

PACARI con sal de Cuzco & nibs (50 gramos).

(50 gramos). PACARI hierbaluisa (50 gramos).

(50 gramos). PACARI con chile (50 gramos).

(50 gramos). PACARI con arándano s (50 gramos).

s (50 gramos). Banana cubierta con chocolate PACARI

cubierta con chocolate PACARI Uvilla cubierta con chocolate PACARI.

cubierta con chocolate PACARI. PACARI de la región de Esmeraldas (50 gramos).

(50 gramos). PACARI de la región de Los Ríos (50 gramos).

(50 gramos). PACARI de la región de Manabí (50 gramos).

(50 gramos). PACARI RAW 70% (50 gramos). Precio de venta recomendado: 50 euros.

PACARI, el chocolate más premiado del mundo para el mejor padre del mundo

Desde su fundación en 2002 PACARI ha sido reconocido como uno de los mejores chocolates en barra del mundo por su extraordinaria calidad, innovación y modelo de negocio único. En total más de 300 premios internacionales en apenas dos décadas entre los que destaca el de mejor chocolatero del mundo por The Fine Chocolate Awards donde, además, cada año muchas de sus variedades alcanzan las más altas puntuaciones. Solo en la última edición PACARI recibió 16 distinciones entre oro, plata y bronce en la Final Mundial de los International Chocolate Awards

Además, en 2017 Santiago Peralta fue elegido como uno de los Empresarios más respetados para la revista Vistazo de Ecuador y en 2018 acudió como panelista al World Economic Forum donde compartió la contribución de PACARI con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Asimismo, fue invitado junto a Carla Barbotó, cofundadora de la compañía, al World Investment Forum de Ginebra, como ejemplo de empresa sostenible y de éxito a nivel mundial y ha sido reconocida como ‘Empresa B’ por la prestigiosa asociación empresarial B Corp.

