Razones por las que elegir puertas y ventanas de PVC, por PETER & WILLIAM

PVC, también conocido como cloruro de polivinilo. Es un material de construcción de bajo mantenimiento que se utiliza al instalar doble acristalamiento en edificios nuevos, o para cubrir ventanas antiguas de un solo acristalamiento, en sustitución de la madera pintada, a menudo para los marcos y alféizares de las ventanas Tiene muchas otras aplicaciones, como el revestimiento o los paneles de intemperie, y la fachada. El uso del hierro fundido para la fontanería y el drenaje ha sustituido al mismo material casi por completo, utilizándose para las tuberías de desagüe, los tubos de drenaje, los canalones y los tubos de bajada.

¿Por qué las puertas y ventanas de PVC son aceptadas en todo el mundo?

Según los expertos en ventanas PVC Madrid son adecuadas para todos los edificios. Una de las mayores características de las puertas y ventanas de PVC es que a lo largo del tiempo se mantienen igual.

El PVC es muy inmune, no se daña y necesita menos mantenimiento. Al no tener efecto electrostático, el PVC no absorbe el polvo, por lo que no necesita una limpieza intensiva. Es fácil limpiarlo con agua jabonosa y frotar con una esponja para limpiarlo.

Así que aquí están algunos puntos por los que las puertas y ventanas de PVC son tan utilizadas y la mejor opción para las puertas y ventanas.

1. Eficiencia energética

2. Rentable

3. Fácil mantenimiento

4. Durabilidad

5. Ecológico

Formulación del PVC

Para el PVC se prepara una formula especial en la que se añaden estabilizadores y modificadores. Esto ayuda a que el polímero sea un poco más rígido, lo que garantiza que el PVC pueda utilizarse también en los marcos de ventanas y puertas.

Cloruro de polivinilo

Lo que hay que tener en cuenta a la hora de formular el PVC para puertas y ventanas es que el PVC no puede procesarse solo, ya que es sensible al calor.

Por lo tanto, se utiliza un estabilizador térmico para aumentar la estabilidad del polímero y hacerlo procesable. Lo que también es necesario para la formulación del PVC es utilizar una cantidad adecuada de estabilizador para evitar que el material de PVC se deteriore.

Si no se utiliza el estabilizador adecuado durante el proceso, cuando se exponga a la luz solar, puede producirse una decoloración temprana del material. Es necesario que el perfil de la ventana o puerta tenga en cuenta las duras condiciones climáticas y las altas temperaturas que se experimentan durante una parte importante del año.

Auxiliares tecnológicos

Los auxiliares de procesamiento suelen ser materiales a base de acrílico que contribuyen a aumentar la fuerza de fusión del material en el momento de la fusión. También garantizan que la extrusión del perfil sea suave y que el material presente una sección transversal uniforme.

Modificador de impacto

Normalmente, los polímeros tienden a volverse frágiles cuando se exponen a temperaturas bajas o a la radiación UV. Los inhibidores de impacto de base acrílica se utilizan para garantizar que el perfil mantenga su intensidad de impacto incluso después de que se le aplique una temperatura baja o luz UV.

Si el perfil recibe una dosis inadecuada o si se utiliza un modificador de impacto de bajo coste como el CPE, perderá su resistencia al impacto con el tiempo, ya sea en el momento de la fabricación, la instalación o el servicio, volviéndose frágil y agrietándose.

Por qué elegir puertas y ventanas de PVC

Lo bueno de las puertas y ventanas de PVC es que sus características de rendimiento son inigualables. Son muchos los rasgos específicos que caracterizan al PVC, por lo que las ventajas son también significativas:

Es resistente a los productos químicos

Tiene muchas aplicaciones comerciales

Es reciclable

Ofrece protección contra los rayos UV

No requiere pintura ni mantenimiento adicional

Proporciona aislamiento acústico

Resistente al agua salada

Puede adaptarse a todos los requisitos arquitectónicos

Aísla del viento

Es muy resistente a los impactos

Es respetuoso con el medio ambiente

Protege contra las influencias ambientales

Es ignífugo

Ofrece protección contra los insectos Ventajas y beneficios de las puertas y ventanas de PVC

Durabilidad : La ventaja crucial de las puertas y ventanas de PVC es que son extremadamente sólidas ya que están hechas de material duradero de calidad superior. Son duraderas y resistentes.

: La ventaja crucial de las puertas y ventanas de PVC es que son extremadamente sólidas ya que están hechas de material duradero de calidad superior. Son duraderas y resistentes. Fácil mantenimiento : Las ventanas y puertas de PVC no necesitan prácticamente ningún mantenimiento o muy poco. Son resistentes a la descamación, la decoloración, la oxidación, la putrefacción o la corrosión, y son impermeables. Es muy rápido limpiarlas, ya que un lavado ocasional con agua o un paño hace el trabajo.

: Las ventanas y puertas de PVC no necesitan prácticamente ningún mantenimiento o muy poco. Son resistentes a la descamación, la decoloración, la oxidación, la putrefacción o la corrosión, y son impermeables. Es muy rápido limpiarlas, ya que un lavado ocasional con agua o un paño hace el trabajo. Aislamiento y respeto por el medio ambiente: Las ventanas y puertas de PVC, famosas por ofrecer un alto nivel de aislamiento, reducen los altos niveles de distracción de la temperatura ambiente de la habitación. Limpieza y mantenimiento de puertas y ventanas de PVC

Las ventanas de PVC no necesitan una limpieza y reparación específica. Pero limpiar los marcos de las ventanas dos veces al año será suficiente. Se puede quitar la suciedad y el polvo con un paño y una brocha. A continuación, los marcos se limpian fácilmente con la ayuda de un aspirador.

Se puede mezclar un poco de agua caliente y detergente en un recipiente y frotar los marcos de las ventanas y las puertas para limpiarlos en profundidad. No se deben utilizar limpiadores fuertes o paños abrasivos ni esponjas y cremas.

Para disfrutar de unas vistas despejadas, utilizar limpiadores específicos para PVC para la suciedad más persistente, y limpiar los cristales siempre que sea necesario. Utilizar un paño húmedo para limpiar el cristal y así eliminar el polvo y la suciedad.

En comparación con otros materiales como la madera o el aluminio, el PVC presenta características muy interesantes relacionadas con el aislamiento tanto térmico como acústico, el grado de condensación o el mantenimiento. Aunque hay que entender que en una ventana el marco y el cristal deben ser evaluados en su conjunto para aportar datos de confort y ahorro económico.