‘1 árbol por Ucrania’, la campaña que une sostenibilidad y solidaridad

viernes, 18 de marzo de 2022, 12:05 h (CET)

La invasión rusa de Ucrania ha vuelto a poner de manifiesto que los españoles son gente comprometida y solidaria.

Ante este terrible hecho, la sociedad se ha volcado y está demostrando de diversas maneras su apoyo a las víctimas y refugiados de Ucrania.

A raíz del llamamiento de las ONG, que piden donaciones económicas para hacerlas llegar más rápidamente, han surgido iniciativas en todos los sectores para ayudar a quienes más lo necesitan. Un ejemplo es la que han lanzado Ignacio Lafuente y Ángel Ramos, dos ingenieros forestales que, a través de su empresa CO2 GESTIÓN, especializada en la creación de bosques corporativos, quieren recaudar fondos para Ucrania mediante el apadrinamiento de árboles.

Conservar el medioambiente mientras se recaudan fondos para las víctimas de la guerra en Ucrania Desde CO2 GESTIÓN han lanzado la campaña ‘1 árbol por Ucrania’ con un doble objetivo: recaudar fondos para ayudar a las víctimas de la guerra en Ucrania y conservar el medioambiente.

Pero, ¿en qué consiste esta campaña? CO2 GESTIÓN ofrece en su web a empresas y particulares la posibilidad de apadrinar o regalar un árbol con el fin de cuidar el medioambiente y reducir la huella de carbono, un gesto sostenible y respetuoso que, además, ahora es más solidario que nunca, ya que esta empresa donará el 50 por ciento de los ingresos recibidos a las ONG Cruz Roja y ACNUR España.

Apadrinar un árbol es un gesto que une sostenibilidad y solidaridad tanto con España como con Ucrania, ya que los árboles apadrinados forman parte de bosques nuevos situados en localidades de la llamada “España vaciada”, municipios del interior de la península que se encuentran en riesgo de despoblación y con los que, además, se genera trabajo para personas en riesgo de exclusión social. Los árboles se pueden apadrinar en cualquier momento y su gestión es muy rápida. Con este gesto, todas aquellas empresas y particulares que apadrinen o regalen árboles con CO2 GESTIÓN, no solo estarán aportando su granito de arena con el medioambiente, sino que también estarán contribuyendo a ayudar al pueblo ucraniano.

Empresas solidarias y comprometidas No es la primera vez que estos jóvenes muestran su lado más solidario y participativo. En noviembre de 2019, con motivo de la Cumbre del Clima COP25 celebrada en Madrid, donaron 434.000 árboles a la mayor plantación colaborativa de España en su lucha contra el cambio climático.

Ignacio y Ángel saben por su experiencia que las empresas y la sociedad española cada vez están más comprometidas con el medioambiente y que tampoco dejan pasar por alto la oportunidad de ayudar en situaciones como la que está viviendo Ucrania. Por eso, desde CO2 GESTIÓN hacen un llamamiento y animan a participar en la campaña ‘1 árbol por Ucrania‘ a todas las personas, empresas e instituciones que lo deseen, a través de su web co2gestion.com.



